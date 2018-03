Matthias Berg kommentiert Paralympics

Der in Trossingen aufgewachsene Matthias Berg ist auch bei den diesjährigen Paralympischen Spielen in Südkorea wieder als ZDF-Experte und Co-Moderator dabei. Berg war früher selbst einer der weltweit erfolgreichsten Behindertensportler.

Seit den Spielen von Sydney 2000 war Matthias Berg bisher stets ZDF-Experte für die Paralympics. Er kommentiert sowohl die Sommer- als auch die Winterspiele. 2012 erhielt er dafür den „German Paralympic Media Award“, mit dem herausragende journalistische Berichterstattung über den Behindertensport ausgezeichnet wird.

Mit 27 Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften, die er 1980 bis 1994 in der Leichtathletik und im Alpinen Skilauf gewann, gehört der Contergan-behinderte Matthias Berg zu den weltbesten und vielseitigsten Behindertensportlern aller Zeiten.

Als Sportler drei Weltrekorde aufgestellt

Von 1980 bis 1994 war er Mitglied der Nationalmannschaften in der Leichtathletik, als Sprinter und Springer, sowie im alpinen Skilauf und gewann bei Weltmeisterschaften und den Paralympics insgesamt 27 Medaillen, davon elf goldene. Der Leichtathlet stellte in seiner Behinderungsklasse („Personen mit Behinderungen an beiden Armen“) drei Weltrekorde auf: über 100 Meter, im Weit- und im Hochsprung. Im alpinen Skilauf hat der sportliche Allrounder an vier Winter-Paralympics teilgenommen.

Matthias Berg spricht regelmäßig in Schulklassen über Sport, Musik und darüber, „wie es sich mit Behinderung lebt, wie man eigene Grenzen und Barrieren überwindet und was Fairness im täglichen Umgang miteinander bedeutet“, wie er auf seiner Website mitteilt.