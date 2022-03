Matoma kauft Postlogistik-Experten

Die Trossinger Matoma GmbH hat den Postlogistik-Experten Syspost AG gekauft. Matoma-Geschäftsführer Marco Gola hat dazu passend das Buch „Die moderne Poststelle im Unternehmen“ herausgegeben.

Der digitale Wandel habe spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie die Arbeitswelt erfasst, so Matoma in seiner Pressemitteilung. Für Unternehmen, die auf Präsenzkultur setzten, sei der plötzliche Wechsel ins Homeoffice einem „Weckruf“ gleich gekommen: Arbeitsabläufe, die bisher im Büro erledigt wurden, mussten quasi über Nacht in die digitale Welt übertragen werden.

„Unser Ziel ist es, durch softwaregestützte Lösungen dafür zu sorgen, dass die Post ohne Reibungs- und Zeitverluste beim Empfänger landet. Und das ohne, dass Menschen alles sortieren und verteilen müssen“, so Marco Gola, der gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Mate Jovic seit 1997 digitale Projekte für Unternehmen, aber auch in großen Organisationen wie zum Beispiel Hochschulen, entwickelt.

„In einem klassischen Unternehmen und in Verwaltungen kamen bislang Briefe, Faxe, Mails und Pakete auf unterschiedlichen Wegen an.“ Wichtig sei es dabei, die Abläufe nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu betrachten, sondern auch aus dem Blickwinkel der Mitarbeiter. „Die digitale Poststelle muss den Unternehmen, aber auch den Menschen, die in ihnen arbeiten, einen Nutzen bringen“, wird Gola in der Pressemitteilung von Matoma zitiert.

Wie weitgehend ein Unternehmen seine Poststelle digitalisieren möchte, sei eine individuelle Frage. Doch sei das Optimierungspotential durch eine Totaldigitalisierung und eine automatisierte Weiterleitung der Post an die jeweiligen Empfänger „riesig“, so das Unternehmen. Die Eingangspost, egal ob in Form von Briefen, Faxen oder Mails, kann vom digitalen System gescannt, geprüft und an den richtigen Bereich oder Ansprechpartner im Unternehmen weitergeleitet werden.

Und sogar für Päckchen oder Einschreiben hat Matoma gemeinsam mit Syspost eine Lösung entwickelt. Nach der Eingangsregistrierung können die Sendungen im Unternehmen entweder persönlich zugestellt, in der Poststelle abgeholt oder in Schließfächern abgelegt werden. „So ist sichergestellt, dass die Post nur der Person ausgehändigt wird, an die sie gerichtet ist“, erklärt Gola. „In jedem Fall ist die Nachverfolgbarkeit der Zustellung digital gegeben.“

Zu den Kunden von Matoma, die die digitale Poststelle nutzen, gehörten neben Konzernen auch Mittelständler und Behörden, so die Unternehmensmitteilung. – Das Buch „Die moderne Poststelle im Unternehmen“ ist im Buchhandel erhältlich.