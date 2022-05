Maschke-Platz in Trossingen soll schöner werden

Herumliegender Müll, zu wenig Sitzgelegenheiten und keine Spielmöglichkeiten für Kinder. Das sind Kritikpunkte am Rudolf-Maschke-Platz. Vertreter der Trossinger FDP-Gemeinderatsfraktion haben sich mit den Einzelhändlern und Gastronomen, die ihre Geschäfte rund um den Platz haben, Verbesserungsvorschläge überlegt.

Zu dem Treffen mit Willi Link und Antje Spehn von der FDP-Gemeinderatsfraktion sind auch Alexander Keller und Ursula Kratt von der Werbegemeinschaft Trossingen activ gekommen. Das Hauptthema des Treffens war der allgemeine Zustand des Platzes und sein aktuelles Nutzungskonzept sowie mögliche Perspektiven für den Platz in der Stadtmitte Trossingens.

Die Teilnehmer waren sich darin einig, dass an und auf dem Platz bereits kleine Veränderungen viel bewirken könnten, wie die FDP-Gemeinderatsfraktion mitteilt. So könnten etwa größere Mülleimer am Rande des Platzes für mehr Sauberkeit sorgen. Derzeit seien die Mülleimer viel zu klein und daher regelmäßig überfüllt, was dazu führe, dass um sie herum Ansammlungen von Müll entstehen – die dann zum Teil durch Wind auf den Platz geweht würden. Ein weiteres Problem sind zahlreiche Kippenstummel auf und um den Platz. Mülleimer mit integrierten Aschenbechern könnten dieses Problem zumindest mindern, so die Meinung der Teilnehmer.

Ein weiteres Thema war, dass der Platz außerhalb des Wochenmarktes von der Bevölkerung nur sehr wenig genutzt werde. Dafür wurden gleich mehrere mögliche Gründe genannt: Der Platz biete praktisch keine Schattenplätze, zu wenig Sitzgelegenheiten und keine Spielmöglichkeiten für Kinder, wie etwa ein Klettergerüst oder ein Wasserspiel. Darüber hinaus gibt es keine öffentliche Toilette.

Ein Problem seien auch Jugendliche, die sich vor allem am Wochenende abends und nachts am Maschke-Platz treffen, die Motoren ihrer Autos aufheulen lassen, Müll hinterlassen und zum Teil sogar Rennen um den Platz fahren.

Für all diese Probleme gäbe es aber grundsätzlich einfache Lösungen, waren sich die Händler und Gastronomen einig.

Die Gemeinderäte verwiesen auf die finanzielle Lage der Stadt und drauf, dass mit den Baum-Inseln bereits an dem Thema gearbeitet wurde. Darüber hinaus wurde auf das Einzelhandelskonzept der Stadt verwiesen. Doch auch die Gemeinderäte betonten die Notwendigkeit einer Verschönerung und verbesserten Nutzung des Platzes, wie es in der Mitteilung heißt. Alle Beteiligten fanden es sehr positiv, in dieser Gruppe über das Thema zu diskutieren und wollen sich in Zukunft weiter austauschen und konkrete Ideen für positive Veränderungen des Platzes entwickeln.