„Mary und Gordy“ haben ihre Wurzeln auf der Baar

Der Trossinger Künstler Frank Golischewski erinnert sich an das Travestieduo „Mary und Gordy“. Reiner Kohler, alias Gordy, der in Trossingen aufgewachsen ist, ist vor 25 Jahren gestorben.

Sie waren irgendwann einfach da, als hätte es sie immer schon gegeben: „Mary und Gordy“ alias Georg Preusse und Reiner Kohler. Geliebt, gefeiert, gehuldigt. Vor 25 Jahren ist Reiner Kohler gestorben, in Erinnerungen aber lebt Gordy weiter, als wäre er nie von dieser Welt gegangen.

Wenn die Sprache auf Travestie-Kunst kam in meiner Berliner Zeit, dann erinnerten sich auch meine damaligen Bühnenpartnerinnen aus Ost und West, Brigitte Mira, Evelyn Künneke, Helen Vita oder Lotti Huber und Gisela May stets an den legendären Marcel André und seiner Bar „Chez nous“ in Charlottenburg – aber die beiden wirklichen internationalen Stars, die Hauptstädte und Fernsehen erobert und 1987 die Goldene Kamera verliehen bekommen hatten, die als deutscher Beitrag zur „Rose von Montreux“ eingeladen worden: Das waren nach einhelliger Meinung Mary und Gordy. Da ahnte ich noch nicht, dass „Gordy Blanche“ im Alltag Reiner Kohler hieß und nicht weit von mir in Trossingen, Im Tal, aufgewachsen war und seine Karriere begonnen hatte als ich hier Musik studierte. Erst als ich Gordy in einer seiner letzten Shows Anfang der 90er in Donaueschingen auf der Bühne erlebte und selbst bereits Theaterluft schnuppernd anschließend ein paar Worte mit ihm wechseln konnte, schloss sich der Kreis. Da erzählte Gordy von dem „riesige Glück, den großen Clown Grock in Trossingen kennenzulernen. Im Liegestuhl hat er mir immer erzählt von Zirkus, Manege, Clowns (…) Damals ist in mir der unbändige Wunsch erwacht, die Leute zum Lachen zu bringen und Clown zu sein.“

Der weltberühmte Grock, der als „Philosoph der Clowns“ galt, wie Alfred Thiele in seinem Bericht 2011 schreibt, war mit Direktor Dr. Ernst Hohner befreundet gewesen, er hatte Akkordeon gespielt und über 100 Werke für das Instrument geschrieben. Diese Eindrücke müssen den jungen Reiner Kohler, selbst Jugendmeister auf der Mundharmonika, geprägt haben für sein ganzes Leben: Ob Gordy auf seine unnachahmliche Weise Mirelle Mathieu parodierte, Milva oder Nana Mouskouri, egal in welche Rolle er auch schlüpfte, der lustige Clown mit einer Träne im Knopfloch, das gebrochene Lächeln und Herz des Bajazzos fanden Eingang in alle seine Shows, die zunächst noch auf dem platten Land in Kohlers „misstrauisch beäugtem Sonnen-Kabarett in Kirchen-Hausen“ stattfanden, wie Zeitzeuge Thomas Fischer sich erinnert. Shows, von denen die grandiosesten dann aber in den 80er Jahren zu zweit starten sollten.

Es gibt keine Zufälle im Leben, dazu gehört auch die Begegnung von Georg Preuße und Reiner Kohler. Als ich Georg Preuße in Berlin kennenlernte, wo er mit Ilja Richter und Brigitte Grothum im Berliner Dom mit „Jedermann“ Erfolge feierte, fanden wir schnell heraus, dass uns Gordy und Trossingen verbinden, und so kam Georg auch zur Premiere des Hohner-Musicals 2004 nach Trossingen. In Erinnerung an seinen Partner schreibt er heute aus Zürich: „Wir lernten uns 1976 während eines Engagement im Hamburger Pulverfass kennen. Als ich den Wirbelwind das erste Mal sah, dachte ich: Wenn du so komisch wärst wie er, hättest Du mehr Erfolg. Und er dachte seinerseits: Mein Gott, wenn ich doch nur so schön wäre wie sie. Und nach getaner Arbeit im Morgengrauen führten wir unsere Hunde Gassi. Reiners Hund hieß Mädel, O-Beine, braunes Fell, eine lange krumme Nase und einen treuen Blick. Mein Chihuahua Pepe hingegen war wunderschön, blasiert und wirkte vornehm und stolz .Die Hunde verstanden sich bis hin zum Tod. So wie Reiner und ich. Keiner von uns wusste dass aus dieser ersten Begegnung in der Dunkelheit einer Nacht einmal 'Mary & Gordy’ entstehen und eine Showgeschichte geschrieben werden sollte, die bis heute unvergleichlich ist. Unsere Freundschaft hielt trotz aller Widrigkeiten bis zu seinem Tod. Wir verstanden uns so gut, dass wir miteinander reden konnten ohne auch nur ein Wort zu wechseln. Auf der Bühne und in der Endphase seines Lebens, als er nicht mehr sprechen konnte. Mich tröstet das Wissen, dass er in einer seiner letzten Talkshows mich als seinen besten und wirklich einzigen wahren Freund bezeichnete.“

1987 musste Reiner Kohler aufgrund seiner Krankheit die sehr anstrengenden Auftritte mit Georg Preusse beenden, nach einem kurzen Solo-Comeback starb er, 1944 in Gunningen geboren, viel zu früh mit kaum 50 Jahren 1995 an Krebs. Die Erinnerungen an einen wunderbaren Bühnen-Darsteller bleiben.