Marktapotheke bietet PCR-Tests an

Ab sofort kann man in Trossingen wieder einen PCR-Test machen lassen, und das an der Marktapotheke am Maschkeplatz, wo die Stadt eigens ein Holzhüttle dafür aufgestellt hat. Apotheker Tilmann Schöll betont, dass bei ihm immer wieder Anfragen kamen, ob man sich testen lassen kann. Zudem weiß er laut Mitteilung, dass die Arztpraxen mit dem Testen stark an ihre Belastungsgrenzen kommen, seine Teststation soll hier für Entlastung sorgen.

Bis Ostern diesen Jahres gab es schon eine solche Station der Apotheke, zwei Häuser weiter vorne, danach ruhte das erst einmal, doch nun steigt der Bedarf mit den Infektionszahlen wieder. Also hat Schöll ein Testgerät angeschafft. Das Land fördert die Anschaffung. Der Vorteil: Er kann die Proben direkt bei sich im Labor auswerten und bekommt dabei auch den CT-Wert, der anzeigt, wie hoch die Virenlast ist. Voraussetzung für den kostenlosen Test ist ein positiver Schnelltest, den man vorlegen muss. Die Tests bietet Tilmann Schöll werktäglich von 9 bis 10 Uhr an, allerdings nur gegen vorherige Online-Anmeldung unter https://Schoell-apotheken.de, hier kann man sich dann den Termin reservieren. Das Ergebnis bekommt man dann noch am selben Abend per Email zugeschickt.