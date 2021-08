Markt des Arbeiterlinienverkehrs war im Raum Trossingen einst hart umkämpft

Mit Beginn des Industriezeitalters auf der Baar in den frühen 1920er Jahren hat sich für junge und pfiffige Männer die Chance zur Selbstständigkeit und zur Gründung von Shuttlebus-Unternehmen geboten. Ohne diese hätten damals die Arbeiter nicht zu den Firmen gelangen können. Die Ortschaft Schura entwickelte sich dabei zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt.

Während die Industrie- und Gewerbebetriebe überwiegend in Trossingen, Schwenningen und Tuttlingen angesiedelt waren, lebten die meisten deren Arbeiter als Nebenerwerbslandwirte in den umliegenden Dörfern. Privat-Pkw hatte zu der damaligen Zeit kaum jemand - und mit dem Fahrrad bei jedem Wetter zur Arbeitsstelle hin und zurück zu fahren oder zu Fuß zu gehen, war auch kein Vergnügen, vor allem nicht im Winter. Dies machten sich früh einige Jungunternehmer zu Nutze und gründeten nach und nach die ersten kleinen Buslinien im Werksverkehr. Heute würde man von einem Start-up-Unternehmer mit Shuttlebus sprechen.

Weil Schura als Straßendorf schon damals als ein Knotenpunkt im aufkommenden Straßenverkehr galt, wurde das Bürgermeisteramt vorab über jede geplante Bus- und Arbeiterlinie informiert, zum Teil auch um eine Stellungnahme gebeten. Den alten Akten im Rathaus in Schura zufolge hat als erster der Junglandwirt Martin Fuss aus Talheim die Chance zur Selbständigkeit erkannt. Am 9. April 1929 erhielt er auf seinen Antrag hin die Erlaubnis, mit seinem Lastkraftwagen zur Beförderung von Arbeitern auf der Strecke Talheim-Schura-Trossingen und zurück eine Arbeiterlinie zu betreiben. Bereits ein dreiviertel Jahr später gab er seinen Betrieb jedoch wieder auf und verkaufte das Fahrzeug an den Arbeiter und Nebenerwerbslandwirt Matthias Schittenhelm aus Schura. Dieser erhielt daraufhin im Februar 1930 die weitere Erlaubnis zur Fortführung der Linie.

Die Genehmigung hatte allerdings einen gewaltigen Haken: Sie war an die Bedingung geknüpft, „dass die in schlechtem Unterhaltungszustand befindliche Ortsstraße in Schura künftig besser, wenn auch nur flickenweise, unterhalten wird“, so der wortgetreue Text der Genehmigungsurkunde des württembergischen Innenministeriums aus dem Jahr 1930. Damit befand sich Jungunternehmer Schittenhelm sogleich in einer Zwickmühle - denn einerseits war er für den Zustand der Straße nicht verantwortlich, andererseits war die Genehmigung zum Betrieb der „Buslinie“ hiervon wieder abhängig, denn in der Genehmigung stand klipp und klar drin, dass die Erlaubnis zum Linienverkehr vorbehaltlich und in stets widerruflicher Weise vom baulichen Zustand der Ortsstraße abhängig sei. Offensichtlich wollte man so auf die Gemeinde Schura erneut Druck ausüben, mehr für den Straßenunterhalt zu leisten als bisher.

Schon im Jahr zuvor erhielt der damalige Schultheiß von Schura vom Oberamt Tuttlingen die Aufforderung: „ ...dem Gemeinderat zu eröffnen, dass die ordnungsgemäße Instandsetzung der Straße alsbald in Angriff zu nehmen ist“. Gefruchtet hat dies aber nachweislich nicht. Nach rund vier Jahren und etlichen Querelen mit den Behörden gab Matthias Schittenhelm den von ihm geführten Linienverkehr schließlich auf. Gründe dafür waren vorwiegend die von ihm nicht erfüllten Auflagen. So wurde bei einer Kontrolle festgestellt, dass er seinen zum Personentransport benutzten Lkw in der Scheune mit Heu und Stroh, nebst Kühen und Schweinen untergestellt hatte - und nicht, wie vorgeschrieben, in einer getrennten Garage. Es dauerte allerdings nicht lange, bis Nachahmer auf dem zwischenzeitlich interessanten und umkämpften Markt für das Transportgewerbe von Arbeitern zu den Betrieben erschienen.

1935 gründete Julius Pfister aus Schwenningen mit seinem MAN-Omnibus mit Anhänger den Arbeiterlinienverkehr Trossingen-Durchhausen-Oberflacht. 1937 folgte ihm Johannes Birk aus Trossingen, der die Linie Schura-Trossingen betrieb, auf der allerdings nur Arbeiter der Firma Matthias Hohner AG transportiert werden durften, wie zuvor auch bei Matthias Schittenhelm. Im selben Jahr baute Herbert Klaiber aus Hausen ob Verena mit seinem Omnibus Magirus die Linie Gunningen-Schura-Trossingen, sowie Hausen o.V.-Spaichingen auf.

Ab 1938 ging es Schlag auf Schlag: Reinhold Hilzinger aus Tuttlingen erhielt die Genehmigung, Arbeiter von Tuttlingen und den Unterwegsstationen nach Trosssingen und zurück zu transportieren. Ein halbes Jahr später ging die Erlaubnis auf das Kraftfahrunternehmen Max Manz aus Tuttlingen über. 1939 stieg Adolf Schlenker aus Niedereschach mit der Arbeiterlinie Gunningen-Schura-Trossingen und wenig später Josef Stehle aus Kolbingen mit der früheren Linie von Matthias Schittenhelm, Talheim-Schura-Trossingen in das lukrative Geschäftsfeld ein. Auf allen Linien durften jedoch nur Arbeiter, überwiegend der Firma Matthias Hohner AG, transportiert werden. Die Mitnahme weiterer Personen war strengstens untersagt.

Während der Kriegsjahre wurde der Nahverkehr zum Transport von Arbeitskräften Zug um Zug weiter ausgebaut. Weitere Firmen sind bis Kriegsende aber nicht hinzugekommen, mit Ausnahme der Linie des Karl Irion aus Tuningen. Dieser erhielt im März 1939 die Erlaubnis, für die Dauer des Krieges und nur jeweils an Markttagen in Rottweil mit seinem Lastwagen Personen und Schweine zu transportieren. Die Linie umfasste die Strecke Tuningen-Schura-Rottweil. Weitere Personen unterwegs durften nicht mitgenommen werden. Ausdrücklich wurde in der Genehmigung festgehalten, dass nur „die Beförderung von Personen aus Tuningen und Schura gestattet ist, für die der Unternehmer gleichzeitig Schweine zum oder vom Markt zu führen hat“.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bedurfte es einiger Jahre bis zum Wiederaufbau eines funktionierenden Arbeiterlinienverkehrs. Ab Oktober 1949 baute die Firma Matthias Hohner AG ihren eigenen Linienverkehr auf. Zunächst mit der Linie Durchhausen-Schura-Trossingen, Monate später mit der Arbeiterlinie Öfingen-Talheim-Schura-Trossingen. Als erster Privatmann wagte es Karl Laiber aus Trossingen, der ab dem Jahr 1949 mit seinem Lastwagen weitere Arbeiter aus Schura zur Firma Matthias Hohner AG und zurück transportierte. Über die Mittagszeit blieben die Arbeiter in Trossingen. Sie wurden in den ersten Jahren von Essensträgern aus Schura mit Essen versorgt.

Das aufgebaute Linien-Angebot reichte aber bei weitem nicht aus, so dass weitere Jung-Unternehmer wie Pilze aus dem Boden schossen. So unter anderem die Kleinunternehmer Alfred Herrenbauer aus Trossingen, Fritz Mink aus Durchhausen, was später von der Firma Siegfried Gass aus Trossingen übernommen wurde, sowie von Alfred Bailer, ebenfalls aus Durchhausen, der die Arbeiter-Kraftfahrlinie Durchhausen-Schura-Schwenningen aufgebaut hat.

Durchschlagende und längerfristige Erfolge ab den 1950er Jahren hatten allerdings nur die Busunternehmen von Karl Wössner und Siegfried Gass aus Trossingen, die später auch zusätzlich die Erlaubnis zum offiziellen Linienverkehr erhielten. Karl Wössner, der 1950 erstmals die Genehmigung für die Mittagslinie Trossingen-Schura und zurück erhielt, baute sein Netz in den Folgejahren auf der Strecke Öfingen-Talheim-Schura-Trossingen weiter aus. Begründet wurde die Erlaubnis zu dieser Linie mit dem Bau des neuen Kreiskrankenhauses in Trossingen, um so der Bevölkerung in den entfernt liegenden Gemeinden die Chance zur ärztlichen Versorgung zu geben. So die Aktenlage im Schuraer Rathaus.

Auch die Firma Siegfried Gass erhielt später die Konzession zum Betrieb eines Linienverkehrs auf der Strecke Trossingen-Tuttlingen als Ergänzung zur Linie der Bundespost. Beide Unternehmen stiegen später auch in den Reiseverkehr ein.

Wegen immer geringerer Nachfrage infolge des mehr und mehr aufkommenden Individualverkehrs mit Moped, Motorroller und Pkw stellten viele der Kleinbetriebe, ebenso die Firma Matthias Hohner AG, im Laufe der Zeit ihren Arbeiterverkehr mit Bussen ein oder wurden von anderen Unternehmen übernommen. So wenig bekannt die Existenzgründer der Arbeiterlinien aus früherer Zeit heute sind, dürften ebenso einige Fabrikate der früheren Busse heute kaum geläufig sein. Neben Mercedes und Daimler-Benz als den beiden bekanntesten Marken wurden auch Omnibusse der Marken Saurer, Magirus, Klöckner-Deutz, später Klöckner-Humboldt-Deutz, sowie Büssing, Ford, Opel, Henschel, Käßbohrer und MAN eingesetzt.