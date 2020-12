„Marine Band“ in Schoko

Die Marine Band gibt es jetzt auch aus Schokolade. „Dem Original täuschend ähnlich“, schreibt das Harmonikamuseum, nur, dass die neuen Mundharmonikas nicht zum Musizieren gedacht sind.

Nach dem Motto „Es muss nicht immer ein Nikolaus sein“ bringt das Deutsche Harmonikamuseum in der Vorweihnachtszeit die besondere Mundharfe auf den Markt. Die kleine Spezialfirma Schokomell mit Sitz in Breisach hat das „süße“ Objekt im Auftrag des Museums hergestellt. Die limitierte Auflage beträgt 200 Stück.

Die Marine Bands „Schoko“ sind laut Harmonikamuseum einzeln verpackt, bis mindestens April 2022 haltbar und kosten 8,50 Euro pro Stück. Das Vorbild für dieses Souvenir bildet die berühmteste Mundharmonika überhaupt: Die 1896 patentierte „Marine Band“, deren 125-jähriges Jubiläum im kommenden Jahr gefeiert wird. Zusammen mit dem Bildkalender 2021 mit Motiven historischer Hohner-Werbepostkarten, Weihnachts-CDs, Akkordeon-Bade-Entchen, Musiknudeln mit Mini-Mundharmonika und vielen anderen Souvenirs soll das Geschäft des Museumshops im Advent angekurbelt werden – obwohl das Museum wie alle anderen in ganz Deutschland geschlossen bleiben muss. Jeder Einkauf unterstützt das Museum. Das Museumsshop-Geschäft hilft der Institution, über die schwierigen Corona-Zeiten hinwegzukommen, so Leiter Martin Häffner.

Interessierte können die Schoko-Mundharmonikas und anderen Souvenirs per Versand (telefonische oder schriftliche Bestellung per Website), im Ladengeschäft der Firma Optik-Betzler am Marktplatz oder am Stand des Harmonikamuseums auf dem Trossinger Wochenmarkt am 10. Dezember erhalten.