Maria-Lena Weiss bleibt Kreisvorsitzende der CDU Tuttlingen. Der Kreisparteitag hat sie am Montagabend mit 99 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Baden-Württembergs Justiz- und Europaminister Guido Wolf stimmte auf die Europa-Wahl ein, während der Bundestagsabgeordnete Volker Kauder aus Berlin berichtete.

Als „Versuchskaninchen“ bezeichnete Maria-Lena Weiss die Verlegung des Termins vom üblichen Freitag auf den Montagabend im Trossinger Konzerthaus, und zeigte sich mit der Teilnehmerzahl zufrieden. Die umfangreiche Tagesordnung arbeitete Tagungspräsident Tobias Schumacher in straffem Tempo ab. Kommunal-, Kreistags- und Europawahlen am 26. Mai warfen ihre Schatten voraus. Ein wiederkehrendes Thema stellten auch die Schärfung des Parteiprofils - trotz und gerade wegen der Koalitionen in Land und Bund - und Bürgernähe dar.

Stolz gab sich Maria-Lena Weiss, dass die CDU mit vollen Kandidatenlisten in die Kommunalwahl geht. „Alles Kandidaten, die dort, wo sie antreten, verwurzelt sind“, betonte sie, „in dieser Hinsicht ist die CDU im Kreis einzigartig.“ Allerdings sei es aufwendig gewesen, die letzten Listenplätze zu besetzen. „Es wird immer schwerer, Bürger fürs Ehrenamt zu gewinnen, was die Ortsverbände vor Herausforderungen stellen wird.“ Vakante Posten nachzubesetzen, werde zunehmend aufwendiger. Der Kreisverband, so Weiss, müsste den Ortsverbänden künftig noch mehr Hilfe zukommen lassen, um die CDU vor Ort als „Partei, die sich für die Belange der Bürger vor Ort einsetzt“ sichtbar zu machen.

Ähnliche Worte fand auch Guido Wolf, der die bewährte Stärke der Union als „Verankerung in der Fläche“ ausmachte. Seinen Bericht nutzte er, um seine Parteifreunde auf die Europawahlen einzuschwören. „Es ist eine Schicksalswahl, die darüber befindet, ob Pro-europäische Kräfte oder rechtspopulistische Europa-Feinde das Sagen bekommen“, sagte er. „Europa ist unsere Zukunft.“

Auch Volker Kauder betonte, dass Deutschland über die eigenen Ländergrenzen hinausschauen und sich auf eine veränderte, globale politische Situation einstellen müsse, da die USA nicht mehr bereit ist, Weltpolizei zu spielen. „Wir müssen uns mehr um unsere Nachbarn kümmern“, sagte Kauder. Dabei dürfe sich der „Kompass“ der CDU nicht verändern. „Wir machen Politik auf Grundlage des christlichen Menschenbilds.“

Kommunalpolitische Ziele im Kreis

Als ein großes kommunalpolitisches Ziel hat sich die CDU die medizinische Versorgung auf dem Land auf die Fahnen geschrieben - ein Thema, bei dem aktuell starker Fokus auf der Spaichinger Klinikdebatte liegt. „Die Bürger erwarten bei diesem sensiblen Thema mehr von der Politik, als das Verkünden von alternativlosen Fakten“, sagte Maria-Lena Weiss. Auf Antrag von Karin Pfriender und des CDU-Stadtverbands Spaichingen beschloss der Kreisparteitag, sich für den Erhalt des Klinikstandorts Spaichingen einzusetzen, sofern ein unabhängiges Gutachten dies als sinnvoll erachtet. „Wir wollen keine Gesundheitsfabrik im Kreis“, so Pressesprecher Martin Numberger. Das Klinikum in öffentlicher Trägerschaft müsse dauerhaft gesichert werden.

Auch die kommunale Seniorenpolitik ist der CDU wichtig, die sich unter anderem dafür einsetzen will, dass in allen Kreisgemeinden Seniorenbeauftragte benannt werden. Für Kinder und Jugendliche wünscht sich der Kreisverband eine „wohnortnahe und bedarfsgerechte Bildungsstruktur“, so Numberger. Einen Antrag der Jungen Union, verstärkt Informatikunterricht und ein Schulfach „Nachhaltigkeit“ zu fordern, lehnte der Kreisparteitag allerdings ab.

Darüber hinaus will sich die CDU für den Landkreis als Industriestandort einsetzen, die Weiterentwicklung des Hochschulcampus Tuttlingen und die Trossinger Musikhochschule als „einziger Musikhochschule im ländlichen Raum“.

Ein weiterer Ansatz des Parteiprogramms ist Mobilität im ländlichen Raum. Auf Antrag der Spaichinger CDU wurde beschlossen, „die Barrierefreiheit des öffentlichen Nahverkehrs besonders zu berücksichtigen“, und erschwerte Zugänge wie beispielsweise in Spaichingen zu beseitigen.