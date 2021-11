Marc Fischinger führt Trossinger DLRG weiter an

Marc Fischinger bleibt Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Trossingen. Das haben die Mitglieder bei der Hauptversammlung für 2020 und 2021 beschlossen. 25 der 228 Vereinsmitglieder, davon 103 Jugendliche und Kinder, waren ins Naturfreundehaus gekommen.

Wegen der Pandemie konnte das Jugendtraining von März 2020 bis September 2021 nicht stattfinden, so eine Pressemitteilung des Vereins. Die Mitglieder hätten die letzten beiden Jahre genutzt, um das Vereinsgelände um einen Grillplatz mit Pavillon zu erweitern, der im Frühjahr fertiggestellt wird, und einen Verkaufswagen anzuschaffen, der auf den Trossinger Märkten eingesetzt werden soll. Fischinger wies darauf hin, dass die Ortsgruppe dieses Jahr nicht beim Weihnachtsmarkt, dafür aber beim Schwedenfeuer vertreten sein werde.

Die Revisoren Sven Glass und Sabrina Münch bescheinigten für beide Jahre eine vorbildliche Kassenführung seitens Andreas Münch und befürworteten die Entlastung, welche einstimmig beschlossen wurde. Auch die Entlastung der Vorstandschaft wurde rasch vorgenommen, da es keinerlei Beanstandungen gab. Auch der Haushaltsplan 2021 wurde einstimmig verabschiedet.

Viele Einsätze in Troase

Laut Bericht des Leiters Technik, Tobias Hartmann, hat die Ortsgruppe im Sommer 2019 mit acht Wachleitern und 29 Wachgängern insgesamt 586 Stunden Rettungswachdienst in der Troase geleistet. Insgesamt sei 40 Mal Erste Hilfe geleistet worden, vom Bienenstich bis zum ausgeschlagenen Zahn. 2020 hätten trotz Pandemie sieben Wachleiter und 16 Wachgänger 457,25 Wachstunden in der Troase verbracht mit 34 Erste-Hilfe-Leistungen. In der Ausbildung waren drei Trainer und Übungsleiter mit insgesamt 450 Arbeitsstunden im Einsatz.

Im September 2021 konnte das Hallenbad in Aldingen wieder öffnen, das Schwimmtraining startete aufgrund der Beschränkungen mit zwei Gruppen im wöchentlichen Wechsel. Der Jugendtreff könne derzeit stattfinden, so die Mitteilung. Ihren Dank richtete die Leiterin Ausbildung, Domenika Hartmann, speziell an ihren Unterstützer im Training, Michael Messner.

John Palinkas, Vertreter des Bezirks Donau-Neckar und Leiter Wirtschaft und Finanzen, betonte, dass die letzten Jahre für die gesamte DLRG und den Schwimmsport sehr schwierig gewesen seien.

Vereinbarung mit Stadt wird überarbeitet

Bürgermeisterin Susanne Irion bedankte sich für die Einladung zur doppelten Jahreshauptsammlung, zu welcher im Vorfeld ein Treffen mit dem Vorsitzenden Marc Fischinger und seinem Stellvertreter Tobias Hartmann stattfand. Dabei wurde beschlossen, dass ab Januar 2022 die Kooperationsvereinbarung zwischen Ortsgruppe und Stadt überarbeitet werde. Sie könne feststellen, dass ohne die DLRG-Ortsgruppe der Badebetrieb im Naturbad nur mit städtischen Mitarbeitern nicht möglich gewesen wäre, so Irion. Daher habe sie im Gespräch mit Fischinger und Hartmann beschlossen, die Entgeltpauschale an den Verein zu erhöhen und eine Bekleidungspauschale für die Wachdienstleistenden in die Vereinbarung mit aufzunehmen. Eine feste Überdachung des vorderen Außenbereichs des Vereinsheims könne mit dem Bauamt 2022 besprochen werden.

Bei den Wahlen gab es keine Gegenstimmen. Die neue Vorstandschaft bis März 2024: Vorsitzender: Marc Fischinger, stellvertretender Vorsitzender: Tobias Hartmann, Leiter Wirtschaft und Finanzen: Andreas Münch, Leiter Einsatz: Tobias Hartmann, stellvertretender Leiter Ausbildung: Thomas Eberhart, Leiterin Ausbildung: Domenika Hartmann, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit: Elisabet Düll, Schriftführerin: Alexandra Fischinger, Beisitzer: Sascha Düll, Bianca Hartmann, Heiko Mesle und Klaus Messner.

Auch die Jugend wählt

Ausgeschieden sind Nadine Brenner (stellvertretende Leiterin Wirtschaft und Finanzen), Dagmar Messner (Beisitzerin), Joachim Rist (Beisitzer) und Martina Torres (Jugendleiterin und Trainerin). Als Delegierte zur Bezirksversammlung wurde die gesamte Vorstandschaft gewählt. Die Jugend hat bereits vor zwei Wochen gewählt: Jugendleiterin: Domenika Hartmann, stellvertretende Jugendleiterinnen: Stella Düll, Marie Fischinger, Jugendvertreter: Silas Fischinger, Leonard Reister, Lara Schmid und Larissa Stern.

Langjährige Mitglieder wurden für ihre Treue geehrt. Die Ehrungen 2020: 25 Jahre: Susanne Hugger-Gruhler, Thomas Gruhler, Susanne Strobl-Ruf; 40 Jahre: Bettina Glass, Lars Keitel, Klaus Messner, Rainer Rötzer, Martin Schmid; 50 Jahre: Armin Bahr und Karin Waga; 60 Jahre: Anneliese Spielmann. Für 2021: 25 Jahre: Alexandra Fischinger (Schriftführerin); 50 Jahre: Wolf-Rüdiger Borsdorff, Rolf Streicher, Günther Weishaar.