Manchmal schaut ein Löwe vorbei

Zahlreiche Gäste sind am Montag der Einladung des Ortsseniorenrates gefolgt und erfuhren von Georg Quandt und Gustav Betzler alles über die Arbeit des Deutsch-Namibischen Hilfsfonds und über die Reise, die sie im Oktober gemeinsam mit Michael Weisser nach Namibia unternommen haben.

„Der Andrang ist hier so groß, da könnten wir den Vortrag zwei Mal halten“, zeigte sich Georg Quandt über den Zulauf erstaunt.

Der Grund der aktuellen Reise war die Einweihung der Suppenküche der Hanganeni-Schule in Swakopmund. Den Bau dieser Suppenküche hat der Hilfsfonds bereits zu Beginn des letzten Jahres auf den Weg gebracht. Ursprünglich war sie für 200 Kinder konzipiert, jetzt versorgt sie annähernd 2000 Schüler.

„Da sieht man Kinder bis zum Horizont in Dreierreihen in der Warteschlange stehen“, beschrieb Georg Quandt die Situation. An acht Feuerstellen, in riesigen Töpfen werden die großen Mengen an Essen zubereitet, um die vielen Kinder satt zu bekommen. Die Suppenküche wurde mit einem fröhlichen Fest eingeweiht, dem Georg Quandt, Michael Weisser und Gustav Betzler beiwohnten.

Imposante Felsformationen in der Wüste

Im ersten Teil des Reiseberichtes hörten die Anwesenden von einem politisch stabilen, friedlichen Land. „Namibia können sie gut auch auf eigene Faust, mit einem Mietauto erkunden. Dort ist es so friedlich wie hier, die Kriminalitätsrate ist auch nicht höher als in Deutschland. Es kann ihnen nur passieren, dass mal ein Löwe vorbeischaut und hallo sagt“, erklärte Georg Quandt das Land, das er schon seit vielen Jahren bereist.

Die Zuhörer erfuhren viel über die Geographie des Landes, über die Tier- und die Pflanzenwelt, über Bäume die mehrere hundert Jahre alt sind, über imposante Felsformationen in der Wüste, über riesige Nester der Webervögel, über abenteuerliche Reisewege und über den Kavango-Fluss.

Gustav Betzler und Michael Weisser haben im vergangenen Oktober die Gelegenheit genutzt, nach Keetmanshoop und nach Lüderitz zu reisen. Diese beiden Städte seien aus der Kolonialzeit, vor dem ersten Weltkrieg, noch immer sehr deutsch geprägt. Herrenhäuser, die durchaus an die Trossinger Hohner-Villen erinnern würden, ein Straßenschild, auf dem „Kirchweg“ stehe , eine Lesehalle und einen Ballsaal - vieles mache die Anwesenheit von Deutschen in der Bevölkerung sichtbar, erzählten die beiden. „Man hat die ganze Zeit den Eindruck, es käme gleich ein deutscher Kaiser um die nächste Ecke“, scherzte Gustav Betzler, als er die Fotos zeigt.

Etwa zehn Kilometer von Lüderitz entfernt liegt „Kolmannskuppe“, früher ein Zentrum der Diamantengewinnung und des Diamantenhandels. Der erste Diamant wurde dort mehr zufällig, im Jahr 1908, im Sand liegend entdeckt. „Damals lagen die Diamanten am Boden, wie hier die Kartoffeln im Acker“, wusste Gustav Betzler zu erzählen. „Heutzutage werden sie in Minen geschürft“, fügte er hinzu. Obwohl dieser Teil der Reise anstrengend gewesen sei, möchte Gustav Betzler die Eindrücke, die er gewonnen hat, nicht missen.