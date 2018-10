„Man kann über alles Witze machen“

Özcan Cosar begeistert in ganz Deutschland sein Publikum, wenn er die deutschen und die türkischen Befindlichkeiten unter die Lupe nimmt. Auf der Bühne setzt er seine Begabungen wie Tanz, Schauspiel und Gitarrenspiel gekonnt in Szene. Am Sonntag steht er bei „Baden-Württemberg macht Spass!“ im Konzerthaus auf der Bühne. Unsere Redakteurin Larissa Schütz hat sich mit ihm vorab unterhalten.

Ihr aktuelles Programm heißt „Old School - Die Zukunft kann warten“. Finden Sie, die Menschen können heutzutage die Gegenwart nicht mehr genießen?

Ja, tatsächlich. Die Menschen vergessen oft, den Augenblick zu genießen, weil sie so beschäftigt sind, sich um die Zukunft zu sorgen. Wie oft erlebt man es inzwischen, dass die Leute Konzerte oder Auftritte mit dem Smartphone aufnehmen, anstatt sich einfach zurückzulehnen und zuzuschauen?

Wie kamen Sie zu der Idee, zurückzublicken? Wieviel von Ihrer eigenen Vergangenheit steckt im Programm?

Man kann sehr viel aus der Vergangenheit lernen, deshalb schaue ich immer wieder gerne zurück und erzähle, was mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Das Programm ist sehr autobiografisch - ich erzähle nämlich gerne aus meinem Leben. Für „Old School“ wollte ich auch viele Sequenzen aus meiner HipHip- und Breakdance-Zeit aufgreifen, und auch meine türkische Herkunft einfließen lassen.

Deutsch-türkische Kulturunterschiede wurden und werden ja von mehreren Comedians gerne aufgegriffen. Ist es da schwierig, neue Aspekte zu finden, über die die Zuschauer lachen können?

Sehen Sie, eine solche Frage würde man einem deutschen Comedian, der über Leben und Familie redet, gar nicht stellen. Auch wenn das Thema allgegenwärtig ist. Ich erzähle das, was mich beschäftigt und was mich beeinflusst hat, und da kann ich meinen türkischen Background natürlich nicht ausklammern. Ich spreche aus meiner Perspektive, damit die Zuschauer die Welt mit meinen Augen sehen können. Im Idealfall erlebt der eine oder andere einen „Ach so!“-Effekt.

Auch beruflich haben Sie schon viel erlebt. Wie wird man eigentlich vom Tanzlehrer, Zahnarzthelfer und Sportlehrer zum Comedian?

Indem man nicht an die Zukunft denkt (lacht). Ich habe immer das gemacht, was mir Spaß macht und mein Leben genossen. Mein Vater ist ja ganz anders, ein Zukunfts-Typ. Er hat immer gesagt, „Arbeite dein Leben lang, dann kannst du deine Rente genießen.“ Ich finde aber, man sollte jeden Tag ein bisschen Rente genießen.

Sie greifen in Ihrem Programm trotz der Retroperspektive auch aktuelle Themen auf, beispielsweise die Flüchtlingskrise, Islamismus oder die AfD. Tut es solchen Themen gut, wenn man sie auch mal mit Humor nimmt?

Lieber schlägt man die Hand vor den Mund, weil man über etwas lacht, als die Hand vor die Augen, weil man es nicht wahrhaben will. Zumal man durch Humor ja auch auf bestimmte Dinge hinweisen und durch die Blume kritisieren kann. So ist Comedy ursprünglich schließlich entstanden.

Gibt es Themen, über die Sie keine Witze machen?

Nein. Die Bühne ist ein neutraler Ort - der neutralste Ort der Welt. Man kann über alles Witze machen, solange man nicht zu zynisch wird und zum Beispiel anfängt, auf Religionen oder Minderheiten regelrecht herumzuhacken.

Verraten Sie noch, worauf sich die Trossinger Zuschauer am Sonntag freuen können?

Auf die anderen Kollegen (lacht). Nein, die Zuschauer sollen sich einfach überraschen lassen und den Moment genießen - ohne sich vorher schon Gedanken darüber zu machen, was wohl als nächstes auf der Bühne passiert.