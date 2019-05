Mal bewährt, mal modern: Wie um Wählerstimmen geworben wird

Nach den anhaltenden Regenfällen steigen auch die Pegelstände der Flüsse und Bäche im Landkreis Biberach zum Teil drastisch an. Die Rot führt zum Beispiel fünfmal so viel Wasser wie am Sonntagmittag. Das geht aus einer Karte der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg hervor.

Die Marke des zweijährlichen Hochwassers ist bei der Haslach bei Rot an der Rot übersprungen worden. Betrug der Pegel am Sonntag noch etwa 30 Zentimeter, lag dieser am Dienstagvormittag bei rund 80 Zentimetern.