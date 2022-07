Die Mahd der Blühwiese am Mozartplatz in Trossingen hat erfolgreich begonnen. Große und kleine Helfer waren laut einer Pressemitteilung von Agenda Trossingen mit Sense und Rechen am Werk.

Einleitend zeigten Gerhard Brummer, Jürgen Vosseler und Wolfgang Steuer Wissenswertes zur Handhabung einer Sense. Sensen funktionieren ohne Lärm und ohne fossile Energie. Darüber hinaus ist das Mähen mit der Sense gut für die Insekten und die körperliche Fitness.

Edina Schach war mit der ganzen Familie dabei und sagt: „Etwas für die Umwelt und Artenvielfalt in Trossingen tun zu können macht Freude und setzt wichtige Zeichen in Richtung Zukunft." Julia Anton und Sarah Morath freuten sich, dass nur knapp ein Jahr nach der Aussaat bereits viele verschiedene Insekten zu sehen seien, welche durch die Blühwiese Nahrung und Lebensraum finden würden. Der zweite Teil der Mahd erfolgt in einigen Wochen. Es werde ein gestaffeltes Mähkonzept angewendet, damit den Insekten Nahrung und Rückzugsorte erhalten bleiben, erklärt Martin Jung.Er habe selbst einen Naturgarten angelegt.