„Müssen uns besser nach außen verkaufen“

„Ungerecht“ - ein Wort, das sich sich durch die Analyse der Gemeinderatswahl gezogen hat, die der CDU-Ehrenvorsitzende Reinhart Hohner seinen Parteifreunden am Donnerstagabend in der „Germania“ vortrug. Seine Partei hatte am 26. Mai zwei ihrer sieben Sitze verloren (wir berichteten).

Die „volle Brutalität“ des „ungerechten Wahlsystems“ habe die CDU zu spüren bekommen, als es um die Verteilung der Sitze im Gemeinderat ging: Eine Stimme weniger als die Freien Wähler bedeuteten einen Sitz weniger. Das habe mit der Unechten Teilortswahl und dem Höchstzahlverfahren von Sainte/Lague/Schepers zu tun, erklärte Hohner: Im Bezirk Trossingen haben die Freien Wähler (gerade noch) fünf Sitze erhalten, die CDU vier. Im Bezirk Schura war es je einer. In der Gesamtstadt hätten beiden je fünf Sitze zugestanden – aber die FWV hatte bereits sechs Sitze, die ihr nicht weggenommen werden durften. „Wenn wir nur zwei Stimmen mehr bekommen hätten, dann hätten wir auch einen sechsten Sitz bekommen, als Ausgleichsmandat“, sagte Hohner.

Doch dem war nicht so. Die letzte Hoffnung, dass vielleicht bei einer Nachprüfung der ungültigen Stimmzettel durch das Landratsamt noch zusätzliche Stimmen für die CDU bringen könne, hat sich laut Hohner auch nicht erfüllt.

Hohner hatte vier mögliche Gründe für das schlechte Ergebnis bereit: Die CDU konnte Hans Trümper nicht ersetzen, hatte Pech mit dem Wahlsystem. Viele frühere CDU-Wähler seien zur AfD gegangen. Und: die politische Großwetterlage sei für die CDU nicht günstig. Eins aber betonte er: „Die CDU-Stadtratsfraktion ist an dem schlechten Ergebnis nicht schuld.“

Bei der Diskussion wurden verschiedene Bundes-Prominente wie Ministerin Julia Klöckner, die CSU-Minister und dort vor allem die „Hanswurste im Bereich Verkehr“ genannt, und dann fiel auch der Name Angela Merkel als Schuldige an dem Wahldesaster in Kommunen und Europa – was der Fraktionsvorsitzende Clemens Henn energisch zurückwies.

Hoffnung aus zweiten Sitz im Kreistag erfüllt sich nicht

Henn bedankte sich bei den nicht mehr gewählten Hans-Martin Nester und Uli Adrion und bezeichnete es als „Riesenfehler“, die Termine von Kommunal- und Europawahl zusammenzulegen. Und: „Wir müssen uns besser nach außen verkaufen“, die Wähler nähmen die gute Arbeit nicht zur Kenntnis. Ihre Ziele werde die CDU-Fraktion weiter verfolgen. Er nannte vor allem die Entlastung der Hauptstraße und der Durchgangsstraßen von Schura („da müssen wir dicke Bretter bohren“), die ärztliche Versorgung – und die Abschaffung der unechten Teilortswahl.

Frustriert waren die Christdemokraten aber auch vom Ergebnis der Kreistagswahl, insbesondere im Wahlkreis Trossingen: Dort waren sieben statt wie bisher sechs Sitze zu verteilen, und die CDU hatte fest damit gerechnet, dass ihr ein zweiter zufällt. Doch daraus wurde nichts, weil sich die AfD dazwischen schob - ob der Sitz nun wahrgenommen wird oder nicht. Hohner erinnerte an Zeiten, als die CDU die absolute Mehrheit im Kreistag hatte – dabei herrschte aber auch die „Arroganz der Macht“ gegenüber den kleineren Gruppierungen, wie er zugab.

Jetzt seien es noch 18 von 48 Sitzen – und Kreisrat Wolfgang Schoch erinnerte daran, dass es vielleicht nur noch 17 seien, weil Geisingens Noch-Bürgermeister Walter Hengstler aus der CDU ausgetreten sei und auch aus der Fraktion austrete.

Schoch berichtete aus dem Kreistag, dass laut Planung der Ringzug elektrifiziert werden solle. Auch die Strecke vom Staats- zum Stadtbahnhof – die sei zwar schon elektrisch betrieben, aber im Gleichstrom, die Bahn hingegen verwende Wechselstrom. Mit dem hingegen sei die Museumsbahn nicht zu betreiben. Eine (Bedarfs-)Haltestelle an der Troase sei geplant.