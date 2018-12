Eine Mülltonne hat in einem Schuppen in der Kirchstraße am Sonntag gegen 18.10 Uhr gebrannt. Es bestand die Gefahr, dass der Brand auf benachbarte Gebäude übergreift. Ein Passant hatte mit einem Feuerlöscher bereits begonnen, das Feuer zu bekämpfen, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Kräfte der Trossinger Feuerwehr hatten das Feuer schnell im Griff.