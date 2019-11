Eine brennende Mülltonne in der Kaiserstraße hat am Montagabend gegen 21.10 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Derzeit noch unbekannte Täter zündeten laut Polizei den Inhalt der Papiertonne an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Telefon 07424 / 9318-0) entgegen.