Märchenwald sucht Gäste

Die Vorbereitungen für den Schmotzigen Donnerstag im Trossinger Altenzentrum Dr.-Karl-Hohner-Heim laufen auf Hochtouren. Dieses Jahr steht der bunte Nachmittag im Dr.-Karl-Hohner-Heim ganz im Zeichen der Märchen. Auch Gäste sind willkommen.

Gemeinsam mit den Bewohnern wird auf allen Wohnbereichen bereits gebastelt und gebaut. „Das Foyer verwandelt sich mehr und mehr in einen Märchenwald und so ziert dort bereits ein wunderschönes, beleuchtetes Märchenschloss den Eingangsbereich“, so die Mitteilung des Heims. Viele kleine Dekorationen und Details, ganz in Bezug auf die bekannten Märchen der Gebrüder Grimm, werden bis zum Schmotzigen Donnerstag noch hinzukommen. So bauen die Bewohner des Wohnbereichs 1 gemeinsam mit Betreuungskraft Rita Tede gerade noch an einem Hexenhäuschen, welches in einem Märchenwald auf keinen Fall fehlen darf.

„Auch freuen wir uns bereits sehr, auch in diesem Jahr wieder den Trossinger Narrenverein bei uns am Schmotzigen Donnerstag begrüßen zu dürfen. Die Unterdorfhexe, der Heidenpeter sowie die Uhre-Annemei könnten passender für dasMotto nicht sein und werden auch in diesem Jahr vom Narrenverein wieder präsentiert und vorgestellt“, so die Mitteilung des Hohnerheims weiter. Zudem wird der Trossinger Orient-Express mit dabei sein, Franz Samson und sein Bruder sorgen für Musik. Los geht es am Schmutzigen Donnerstag um 14.44 Uhr im Dr.-Karl-Hohner-Heim. (pm)