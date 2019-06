Mädchen und Jungen tanzen, beten und singen

Die inzwischen schon vierte Kinderlobpreis-Session hat die Baptistengemeinde Trossingen organisiert. Der Gemeindesaal füllte sich laut Pressemitteilung mit insgesamt knapp 30 Personen. Dieser war gemäß des Themas „Sonnenschein & Ferienzeiten“ mit Koffern, Sonnenhüten, Sonnenbrillen, Sonnenmilch und Sandelförmchen dekoriert worden.

Mit dem Kinder-Hit von Mike Müllerbauer, „Hallo, ciao, ciao“ auf CD begrüßten sich die Teilnehmer singend und tanzend. Die Bewegungen wurden von zwei jungen „Tänzerinnen“ souverän vorgemacht, so dass es nicht schwer war, gleich mit einzusteigen. Das gegenseitige Abklatschen bei der Liedzeile „jap du bist dabei“ brachte viel Spaß. Ein weiteres fetziges Lied, „Ich mach mich locker“, forderte auf, sich im wahrsten Sinne des Wortes aufzuwärmen und Sorgen und Stress abzuschütteln.

Mit dem Lied „Wer ist der König des Dschungels“ stellten sich alle die Frage, wer die großen und starken Tiere des Dschungels und des Meeres sind und vor allem, wer der „König der ganzen Welt“ ist, der Tiere und Menschen erschaffen hat. Diesem König wurde mit weiteren Liedern und einem Psalmgebet die Ehre gegeben. Das ist es auch, was mit Kinderlobpreis gemeint ist: Gott zu loben in Gebeten und Liedern. „Dabei darf es ruhig fetzig und spaßig zu gehen, und auch witzige Liedtexte haben ihren Platz“, so die Mitteilung. Das zeigte sich in dem Lied „Absoluto guto“.

Nach einer Trink- und Snackpause gab es eine Schatzsuche. Dabei mussten Buchstabenkärtchen, die draußen versteckt waren, gefunden werden. Sie ergaben das Lösungswort „Sonnenschein und Ferienzeiten“. Zu diesem Thema wurden passende Lieder gesungen. Der Kinderlobpreis-Nachmittag endete mit einem Segenszuspruch und einem Segenslied mit Bewegungen.

Dieses Jahr wird es laut Mitteilung wohl keine weitere Kinderlobpreis-Session geben, „da die Vorbereitungen immer sehr viel Zeit und Kraft beanspruchen“. Die Baptistengemeinde freue sich nun auf den Motorradgottesdienst am Sonntag, 30. Juni, mit der Band Die Väter, Impulsgedanken von Alexander Pollhans und Pizza.