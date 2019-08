Lukas Buschle gewinnt den „Zweikampf“

Einen Zweikampf bis zum Schluss lieferten sich Lukas Buschle (TSV Schönaich) und Holger Namyslo (TG Biberach) beim Erich-Vosseler-Pokal des Schachvereins Trossingen. Am Ende triumphierte der Mühlheimer und bei der SG Donautal-Tuttlingen groß gewordene Buschle ganz knapp.

Erich Vosseler war lange Jahre Vorsitzender des Schachvereins Trossingen und verstarb 1991. Dem humorvollen Unternehmer widmet der Verein nun seit nunmehr fünfzehn Jahren ein Turnier. Dabei spielen in sieben Runden die jeweiligen Gegner zunächst eine Schnellschachpartie mit 15 Minuten Bedenkzeit gegeneinander. Der Sieger kassiert dafür zwei Punkte. Anschließend werden die Plätze zu einer Blitzschachpartie (Fünf Minuten Bedenkzeit) getauscht. Hierfür wird ein Punkt vergeben.

Über einen Teilnehmerrekord freute sich Turnierleiter Harry Pfriender. 25 Spieler schickte er ins Rennen um den begehrten Pokal. Schnell setzten sich Buschle und Namyslo ab – sie gewannen ihre Partien souverän mit jeweils 3:0. Dann kam es in Runde 4 zum direkten Duell. Doch beide Partien endeten Remis und die Entscheidung war aufgeschoben. Zum „Zünglein an der Waage“ wurde der bisherige Spaichinger, der ab kommender Saison für den SC Villingen-Schwenningen an die Bretter gehen wird.

In der vorletzten Runde bezwang er Namyslo aus einer gekonnten Sizilianischen Verteidigung heraus. Namyslo gewann anschließend zwar die Blitzschachpartie, musste aber den gleichzeitig siegenden Buschle davonziehen lassen. Auch wenn der ebenfalls gegen Eschle einen Punkt abgab, reichte es für Namyslo nicht mehr ganz. Hauchdünn schnappte ihm Buschle, als einziger Spieler ohne Niederlage, den Pokal weg.

Hinter Eschle auf Rang drei schoben sich mit Roman Tutschka, Viktor Mischin (Bester Trossinger) und Klaus Hummel drei Spieler erwartungsgemäß, doch Rang acht und neun für die jungen Joshua Bueble und Julian Preuß kamen eher überraschend. Stark trumpfte auch der Tuttlinger Norbert Müller sowie der Gosheimer Adam Glöckl auf. Ein Top-10-Platz war der verdiente Lohn. Einen Siegerpokal durfte Lukas Buschle mit nach Hause nehmen, auf dem Wanderpokal wird er namentlich verewigt.