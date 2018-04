Lombergtrolls ändern ihre Satzung

Mit einer Satzungsänderung haben die Lombergtrolls Gunningen die Weichen für eine Veränderung in der Vorstandsarbeit gestellt. Die Anzahl der Beisitzer ist von drei bis fünf Personen auf bis zu acht Sitze erhöht worden. Der Vorsitzende Peter Maurer stellte diese Satzungsänderung bei der Jahreshauptversammlung vor, sie wurde mit drei Gegenstimmen angenommen.

„Wir wollen auf diese Weise speziell jüngere Mitglieder an die Vorstandsarbeit heranführen“, erklärte Peter Maurer die Absicht hinter der Entscheidung. „Zunächst erhoffen wir uns eine Verstärkung der Vorstandschaft, langfristig wünschen wir uns eine Verjüngung und irgendwann einen Generationenwechsel in der Vereinsführung.“

Bei den Wahlen wurden Rainer Proß, Alexander Kaiser und Kai Quasinowski zu neuen Beisitzern gewählt. Peter Maurer wurde als Vorsitzender im Amt bestätigt, ebenso Simone Denz als Kassiererin. Die amtierenden Beisitzer Rene Steinhilber und Heiko Mesle wurden wieder gewählt. Guido Scheel und Sandra Schlecht sind weiterhin Kassenprüfer. Bernd Arno wurde zum Obertroll gewählt, Rolf Kaupp ist sein Stellvertreter.

Aus den Berichten des Vorsitzenden Peter Maurer und der Schriftführerin Sandra Baumann ging hervor, dass die Fasnetsaison sehr erfolgreich verlaufen ist. Besonderer Dank galt der Trainingsarbeit von Antonia Bärsch, die gemeinsam mit Julia Baier, die aus jungen Männern bestehende Gruppe „Warriors of the Pussys“ trainiert hat. Sie hatten beim Brauchtumsabend am Fasnet-Freitag einen umjubelten Auftritt als Cheerleader, den sie am 3.März beim Männertanzwettbewerb in Denkingen mit einem zweiten Platz noch einmal toppen konnten.

Doch auch außerhalb der Fasnet sind die Narren unterwegs. Vorstandsmitglieder nahmen an Sitzungen des Narrenfreundschaftsrings, an einem Steuerseminar und an einer Fortbildung zum Thema Jugendarbeit teil. Darüber hinaus ist das Angebot im Kinderferienprogramm der Gemeinde Gunningen bereits wieder ein festgelegter Termin in diesem Sommer.

Wirtschaftlich geht es dem Verein gut, was die einstimmige Entlastung durch die anwesenden Mitglieder mit sich brachte. Die wurde von Bürgermeisterin Heike Ollech durchgeführt. In einer launigen Rede bedankte sie sich bei den Lombergtrolls. „Sie halten das Brauchtum in vorbildlicher Weise hoch“, sagte die Bürgermeisterin. „Ein Verein ist aber auch immer nur so gut, wie die Mitglieder, die ihn unterstützen“, fuhr Ollech fort. Sie freute sich darüber, dass in der Narrenzunft auch viele junge Mitglieder bereit sind sich einzubringen. „Sie sind in der glücklichen Lage eine eigene Jahreszeit zu haben. Die fünfte Jahreszeit nämlich“, sagte das Gemeindeoberhaupt.

Folgende Personen wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt: Für zehn Jahre Selina Scheel; für 20 Jahre Armin Arno, Thomas Pauli, Ulrike Schad, Heike Kupferschmid, Kai Quasinowski, Sonja Schlecht; und für 25 Jahre Achim Junker, Gabi Haller, Ingrid Wildemann, Isabell Merz, Jörg Sahler, Jürgen Buschle, Kathrin Berger, Manuela Forstreuter, Markus Müller, Michael Schraut, Michael Wiehl, Nadine Wildemann sowie Tamara Wildemann.