Löhrschuler erhalten ihre Zeugnisse

Dank der entschärften Corona Maßnahmen freuten sich die Abschlussklassen der Löhrschule auf eine Feier auf dem Schulhof, der sie voller Eifer ein festliches Gesicht verliehen. Unter der Anleitung ihrer BK-Lehrerin Sonja Minervini entstanden schöne Blumendekorationen. Vor Kurzem wurden den Neunt- und Zehntklässlern in getrennten Feiern dann die Zeugnisse überreicht.

In seiner Rede blickte Schulleiter Steffen Finsterle auf das schwierige vergangene Schuljahr unter Corona- Bedingungen zurück und lobte die Leistungen der Kinder anerkennend. „Ich lasse euch nur schweren Herzens ziehen – weil ihr eine so tolle Klasse wart“, sagte er. „Dass ihr heute das seid, was ihr seid, habt ihr in erster Linie eurer langjährigen Klassenlehrerin, Frau Zirak, zu verdanken“.

Das Abschlusszeugnis der Werkrealschule wurde den Schülern und Schülerinnen der Klasse 10 im Rahmen ihrer Abschlussfeier überreicht. Einen Preis erhielten Viollca Aslani, Melissa Schirling, Timea Springer und Ilona Strem. Ein Lob erhielten Sara Ile, Maxim Späth und Dascha Telke.

Den Sozialpreis verlieh die Stadt Trossingen in diesem Jahr an Dascha Telke aus der zehnten Klasse. Bürgermeisterin Susanne Irion fand lobende Worte für das soziale Engagement der Schülerin während ihrer Zeit an der Löhrschule.

Gleichzeitig gab sie der Klasse 10 einige Abschiedsworte mit auf den Weg, indem sie sich an ihren eigenen Schulabschluss erinnerte und daran, wie emotional ein solcher Tag für alle Beteiligten sei. Gern erinnere sie sich an ihren Besuch in der Klasse zur Zeit des Wahlkampfes und die angenehme Atmosphäre, die dort geherrscht habe, so Irion

Beide Feierlichkeiten, die in diesem Jahr an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und in festlichem Rahmen stattfanden, verliefen herzlich. Beiträge wie ein Klavierstück, ein selbstgeschriebenes Gedicht und eine tränenreiche Rede rundeten den gesamten Abend ab.

Die Abschlussfeier der beiden neunten Klassen fand unter dem Motto „Film und Fernsehen“ statt, da beide Klassen ihre Mottos („Wegflix“ und „9 Jahre im falschen Film“) unter dieser Thematik verankerten. Da wurden Schüler und Schülerinnen plötzlich zu Filmdarstellern und bekamen sogar den „Oscar“ für außergewöhnliche Beiträge verliehen.

Bevor es ans ausgiebige Feiern mit selbst zubereiteten Häppchen ging, erhielten die Schüler und Schülerinnen ihre Zeugnisse. Ein Preis ging jeweils an Jonatan Oprisoi und Julia Schneider und ein Lob an Cristian Plaia aus der Klasse 9a. In der Klasse 9b glänzte Ionatan Brehar mit guten Leistungen und bekam dafür ein Lob.

Einige der Absolventen bleiben der Löhrschule erhalten und besuchen im Herbst die zehnte Klasse.