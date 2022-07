Löhrschule verabschiedet 50 Schülerinnen und Schüler

Die die Neunt- und Zehntklässler der Löhrschule haben in einem feierlichem Rahmen ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Aus den angehenden „Prinzessinnen“, „Astronauten“ und „Rennfahrern“ aus Klasse fünf, wie Julia Schneider aus Klasse 10 in ihrer Rede erwähnte, seien trotz der schwierigen und turbulenten vergangenen beiden Coronajahre junge Erwachsene geworden, für die „das Spiel des Lebens“ nun beginnt.

Die Abschlussfeier, die in diesem Jahr in kleinerem Rahmen stattfand, begann mit einem Klavierspiel von Danny Hordt, der zu diesem Anlass eigens eine Komposition aus verschiedenen Musikstücken zusammenstellte.

Konrektorin Henne führte durch den Nachmittag und machte die Bühne nach einer kurzen Begrüßung für Rektor Steffen Finsterle frei. Der Schulleiter blickte in seiner Rede mit einem Lächeln auf die vergangenenfünf beziehungsweise sechs Jahre zurück und schwelgte in Erinnerungen. Auch die Absolventen konnten sich hierbei an viele schöne, aber auch manchmal anstrengende und harte Zeiten erinnern. Dennoch mahnte der Rektor zum Abschluss seiner Rede die Absolventinnen und Absolventen, stets am Ball zu bleiben und sich zukünftig am sozialen Leben aktiv zu beteiligen.

Im Anschluss erhielt Dominik Krantz aus der 9a den Sozialpreis der Stadt Trossingen. Er wurde für sein Engagement an der Schule und seine hilfsbereite und freundliche Art gegenüber Mitschülern und Lehrern geehrt.

Milena Straub aus Klasse 10 hatte einen Beitrag für diesen sehr warmen Nachmittag vorbereitet. Das Spiel, das sie für die Lehrer der Klasse vorbereitet hatte, stand unter dem Motto „Wer hat´s gesagt?“. Nacheinander mussten die Spieler die bekanntesten Sprüche aus 6 Jahren Löhrschule dem richtigen Lehrer zuordnen.

Der Höhepunkt des Nachmittags war die Zeugnisübergabe. Zuerst erhielten die 16 Schülerinnen und Schüler aus Klasse 9a ihre Zeugnisse von Klassenlehrerin Frau Gengenbacher. Die Schülerin Alina Korneva sowie die Schüler Luca Vese und Dominik Krantz erhielten für ihre Leistungen ein Lob. Danny Hordt erhielt für sehr gute Leistungen einen Preis.

Die 16 Schülerinnen und Schüler aus Klasse 9b erhielten ihre Zeugnisse aus der Hand von Klassenlehrerin Frau Hagen. Sefora Cimpan bekam für gute Leistungen ein Lob.

Die 18 Zehntklässler erhielten aus den Händen der beiden Klassenlehrerinnen Frau Minervini und Frau Henne ihre Mittlere Reife. Julia Schneider und Ionatan Oprisoi erhielten für sehr gute Leistungen einen Preis. Karim Ali-Moussa, Damaris Chindris, Valeria Fugel, Till Führling, Christian Plaia und Nico Scherter für gute Leistungen ein Lob.

Die Klasse 5a unterhielt gemeinsam mit ihrer Musiklehrerin Frau Durda mit einem Tanz die Absolventinnen und Absolventen.