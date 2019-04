Lobpreis im Zeichen des Friedens

Über die nunmehr sechste Lobpreis-Veranstaltung unter der Leitung von Angelika Peter haben sich jüngst die Baptisten gefreut. Die Immanuel-Kirche füllte sich mit etwa 35 Personen, die sich entschieden hatten, den Abend andächtig und fröhlich im Lobpreis zu verbringen.

Darunter waren auch viele Gäste. Unter der instrumentalen Anleitung von Gitarre (Tobias Brouwer), E-Bass (Udo Zaiß), Cajon-Schlagzeug (Felix Witte) und zwei langsamen Liedern auf dem Klavier (Tobias Brouwer) sowie mit der Unterstützung von zwei Sängerinnen (Salomé Herzog und Angelika Peter) entstand ein gemeinsamer, kraftvoller Gesang zu Gottes Lob – schnell und langsam, modern und klassisch, vorwiegend deutsch, aber auch mit übersetzten englischen Passagen.

„Suche Frieden und jage ihm nach!“ – die Jahreslosung aus den Liedern der Psalmen – diente sowohl musikalisch als auch thematisch als Leitschnur für diesen Abend.

Silvia Herzog leitete durch den Abend, erzählte von der inneren Herzenshaltung beim Lobpreis und vom Shalom, was hebräisch Friede im umfassenden Sinne bedeutet, inklusive Unversehrtheit und Ruhe. Gesegnet und erfüllt ging die Veranstaltung zu Ende. Es bleiben der Nachklang von Liedern und guten Gesprächen.

Der Blick richtet sich nun wieder vorwärts zur nächsten Möglichkeit am 25. Mai. Dann wird wieder speziell für Kinder eine Kinder-Lobpreis-Session angeboten werden. Und am 16. November wird es wieder ein Lobpreiskonzert mit Markus Kohl und Steffi Neumann in der Immanuel-Kirche geben.