Lions spenden 5000 Euro

Der Lions-Club Schwenningen hat 5000 Euro für den Corona-Hilfsfonds der Musikhochschule Trossingen gespendet und unterstützt damit den Hilfsfonds für bedürftige Musikstudierende der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Fast alle der rund 450 Studierenden der Musikhochschule finanzieren ihr Studium durch Konzerte, Unterricht sowie Chor- und Orchesterleitungen. Weil dies auf absehbare Zeit nicht möglich ist, seien viele Studierende in finanzielle Not geraten, heißt es in der Pressemitteilung. An dieser Stelle springt der hierfür eigens gegründete Corona-Hilfsfonds der Musikhochschule ein. Der Lions-Club Schwenningen möchte bedürftige Studierende der Region gezielt unterstützen. Bei der Übergabe des Spendenschecks von links nach rechts: Fördervereinsvorsitzender Werner Till, Rektor Prof. Christian Fischer, Lions-Club-Präsident Jürgen Rudolf und Kanzlerin sowie Schatzmeisterin des Fördervereins, Margit Mosbacher. Foto: pm