Lila beherrscht den Konzertsaal

Die Jahresausstellung des Trossinger Kunstvereins mit dem Titel „Von Rot bis Blau - Lila“ ist am Donnerstagabend im Beisein zahlreicher Gäste eröffnet worden. Lila war angesagt und Lila beherrschte den Konzertsaal in der Bundesakademie.

Sogar eine Uraufführung eines Musikstückes zum Thema „Lila“ gab es: Matthias Anton am Saxophon und Raphael Lott am Flügel, die exzellent für musikalische Unterhaltung der Vernissage sorgten, interpretierten das Bild „Lila 2018“.

Der erste Vorsitzende des Kunstvereines, Gerhard Messner, begrüßte die zahlreichen Gäste. Die vorgesehene Einführung in die Ausstellung musste ausfallen, weil Engelbert Paulus erkrankt war. In seiner Kurzeinführung erzählte e Gerhard Messner, dass sich 28 Künstler mit dieser Ausstellung der Herausforderung mit der Farbe Lila stellen.

73 Arbeiten in verschiedenen Techniken wie Fotos, Digitalarbeiten, Skulpturen, Schmelztechnik auf Glas, Arbeiten in Textil, Malerei in Acryl-Pastell-Ölkreide und Collagen werden in der Ausstellung bis einschließlich 9. Dezember gezeigt. Zum Thema „Von Rot bis Blau - Lila“ sei man gekommen, weil Lila die Farbe des Jahres 2018 ist, die das große amerikanische Farbinstitut Pantone aufgrund von Trendforschungen ausgewählt hat. Dabei werden nicht nur modische Trends, sondern auch gesellschaftliche Entwicklungen und Stimmungen aufgenommen und erforscht. Um eine größere Bandbreite und Freiheit für das künstlerische Schaffen zu ermöglichen, wurde das Thema um den Zusatz von „Rot bis Blau“ erweitert.

Der Vorsitzende bot einen kurzen kulturhistorischen Exkurs in die Geschichte von Lila. Es sei den Reichen und Mächtigen vorbehalten gewesen, über die Verwendung von violetten Farbtönen zu verfügen. Messner sprach auch über spirituelle und psychologische Aspekte der Farbe Lila. Der Kulturforscher und Psychologe Harald Braem habe das Symbol der Mischfarbe Violett zum Beispiel so ausgedrückt: Das Geschlechtliche von Rot (männlich) und von Blau (weiblich) werde im Violett aufgehoben. Auch über Farbtonbestimmung und ihre Symbole sowie über gesellschaftliche Strömungen und Tendenzen (zum Beispiel im Spielfilm von Steven Spielberg mit dem Titel „Die Farbe Lila“ erkennbar) befasste sich Messner in seiner Einführung.

Zum Schluss zitierte er noch Goethe, der die Farbe Violett so beurteilt: Man kommt dem Wesen des Violetts nur dann wirklich nahe, wenn wir davon ausgehen, dass der ungelöste Konflikt zwischen Rot und Blau das spezifische Kennzeichen dieser Farbe ist. Violett stellt eher eine Frage, als es eine Antwort gibt“. Die Künstlerinnen und Künstler des Kunstvereins hätten sich gewagt, darauf ihre subjektiven Antworten zu geben, so Messner.

Mit dem Stück „Blue Moon“ wurde der offizielle Teil der Vernissage musikalisch beendet. Die Besucher waren noch zur „Trossinger Morgensuppe“ eingeladen und konnten sich mit den Künstlern austauschen.