Liederkranz bleibt vorerst ohne Kassierer

Auf ein erfolgreiches Jahr haben die Mitglieder des Chores Liederkranz Trossingen in ihrer Jahreshauptversammlung zurückblicken können. Doch leider ist es, trotz intensiver Suche, nicht gelungen, einen neuen Kassierer zu finden.

Der bisherige Kassierer Harald Broda hat sein Amt zum Jahresende 2017 nieder gelegt. Seither führen die Vorsitzende Hanne Haller und die Schriftführerin Hilde Klindt die Kassengeschäfte kommissarisch. „Ich empfinde es schon beinahe als eine Blamage, dass das nicht möglich ist“, sagte Pressesprecher Arnold Kutzli klar und deutlich. „Es ist doch unmöglich, dass wir solch gute Kräfte in unseren Reihen haben und trotzdem niemanden für dieses Amt finden“, fuhr Arnold Kutzli fort.

Als er Roland Gareis persönlich ansprach, stellte es sich heraus, dass die Anfrage überraschend kam, doch Roland Gareis sagte nicht rundweg nein. In weiteren Gesprächen wird die Entwicklung abzuwarten sein.

Die Wahlen der Ausschussmitglieder verliefen wie erwartet. Alle Mandatsträger wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als Kassenprüferin löst Nadja Emrich die bisherige Revisorin Brunhilde Koch ab. Doris Dworatscheck bleibt Kassenprüferin. Hannelore Aleksic, Doris Dworatschek, Joachim Kunert, und Gudrun Wohlrabe sind weiterhin im Ausschuss.

Als Mitglieder des Musikbeirates wurden Sabine Dietl, Ottmar Hölsch, Karin Simikic und Gerhard Traub bestätigt. Nadja Emrich ist neu in diesem Gremium.

In ihrer Rückschau erinnerte die Vorsitzende Hanne Haller an das Konzert in der Bundesakademie gemeinsam mit den Partnern aus Cluses und an das Benefizkonzert, das im Dezember im Konzerthaus stattgefunden hat.

Chorleiter lobt seine Sänger

Chorleiter Jan Störzenbach zeigte sich in seinem Bericht sehr zufrieden mit der Leistung seiner Sängerinnen und Sänger. Der nächste Auftritt des Liederkranzes findet am 10. Juni in Form eines Kirchenkonzerts in der Martin-Luther-Kirche statt. Die Proben für das Adventskonzert, das am 2. Dezember in der Aula der Löhrschule stattfindet, stehen an. „Die Programmentwicklung läuft derzeit“, ließ Jan Störzenbach die Chormitglieder wissen.

Arnold Kutzli verriet dazu, dass die Mundharmonikaspielerin Susan Sauter in dem Konzert mitwirken wird. Ebenso die Sängerin Sarah Puttkammer, begleitet von ihrer Mutter Gerlinde.

Im Zuge der Hauptversammlung wurden die eifrigsten und die auswärtigen Probenbesucher geehrt. Da das Osterfest kurz bevor steht, erhielten sie als Präsent einen kleinen Osterhasen. Für lediglich eine Fehlprobe wurden Gerda Hermann und Elli Möst beschenkt. Für nur zwei Fehlproben bekamen Hilde Klindt, Helga Birk, Emma Mildenberger und Joachim Kunert ein Häschen. Drei Mal gefehlt haben Hanne Tapella und Harald Broda. Die von auswärts kommenden Roland Gareis, Harald Broda und Leo Neumüller erhielten für ihren weiteren Fahrweg einen Hasen als Anerkennung.

Ellen Distel überreichte Hanne Haller zum Zeichen der Anerkennung für ihre Arbeit eine Orchidee. Solch eine Pflanze erhielt auch Arnold Kutzli, für seine Tätigkeit als Pressesprecher, die er nach wie vor ausführt, obwohl er schon lange aufhören möchte.