Liedakademie präsentiert sich bei zwei Konzerten

Teilnehmer der Deutschen Liedakademie treten in dieser Woche gleich zwei Mal öffentlich auf. Neben dem Konzert am Sonntag, 11 Uhr, in der Hochschule , gibt es auch einen Auftritt mit den teilnehmenden Duos am 13. September in der Kunststiftung Hohenkarpfen.

Rund 40 junge Sängern und ihre Klavierpartner nehmen an der zehnten Deutschen Liedakademie an der Trossinger Musikhochschule teil. Die Duos, die auf dem Weg zu einer professionellen künstlerischen Karriere sind, arbeiten in dieser Woche mit sechs international renommierten Professoren zusammen. Am Freitag, 13. September, 18 Uhr, stellen sich die Duoas bei der traditionsreichen „Blauen Stunde“ in der Kunststiftung Hohenkarpfen in Hausen ob Verena vor. Den Abschluss bildet das Konzert am Sonntag, 15. September, 11 Uhr, mit einer Lied-Matinée im Konzertsaal der Hochschule.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.