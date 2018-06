„Lieber Tango!“ öffnet mit Live-Musik

Nach der Vernissage vor geladenen Gästen am Samstagabend wird die neue klingende Sonderausstellung des Harmonikamuseums am Wahlsonntag, 24. September, ab 13.30 Uhr erstmals der Allgemeinheit zugänglich sein.

Passend zur facettenreichen Sonderschau „Lieber Tango! Konzertina, Bandoneon und die Folgen“ wird es gleich am ersten Öffnungstag Live-Musik geben: Die in Tuttlingen lebende Akkordeonistin Katalin Agnesz unterhält ab 15 Uhr mit ihrem Tango-Programm. Umrahmt wird der Auftritt von der Kaffeebewirtung der Ehrenamtlichen. So entsteht im Museum ein kleines „Tango-Café“.

Die Sonderausstellung „Lieber Tango!“ wurde aus Anlass des 25. Todestages von Astor Piazzolla erstellt. Mit Konzertina und Bandoneon würdigt das Harmonikamuseums damit typisch deutsche Harmonikaprodukte – die jedoch nie in Trossingen hergestellt wurden. Es handelte sich um eine Domäne sächsischer Spezialfabriken.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte der Export nach Südamerika ein. In Argentinien entwickelte sich das „Bandoneòn“ im Tango zu einer Art Nationalinstrument. Als Leitmotiv der neuen Ausstellung dient eine ganz spezielle argentinische Briefmarke, die 2007 zum Anlass „150 Jahre bilaterale Beziehungen“ erschien. Sie zeigt ein skizziertes Bandoneon, das Im Balg die Nationalfarben schwarz-rot-gold und blau-weiß-blau zeigt.

Die „Deutsche Konzertina“, der Bandoneon-Vorläufer wurde erstmals 1834 von Carl Friedrich Uhlig in Chemnitz gebaut. Das kastenförmige Harmonika-Instrument mit den seitlichen Knöpfen wurde von dem Krefelder Heinrich Band zum „Bandonion“ weiter entwickelt und wurde früh in Deutschland populär. Um und nach 1900 existierten vorwiegend im Rheinland und in Sachsen hunderte von Arbeiter-Orchestern.

Unabhängig davon entwickelte sich jenseits des Ozeans der Tango, zu dessen Musik das „Bandonéon“ wunderbar passt. Das vorwiegend in Erzgebirge hergestellte Instrument machte Weltkarriere.

„Tangokrise“

Es überstand die „Tangokrise“ der Nachkriegsjahrzehnte und feiert zusammen mit der Begeisterung um Astor Piazzolla und den Tango Nuevo seit den 1980er Jahren eine anhaltende Renaissance.

Ab Sonntag, 24. September wird im Deutschen Harmonikamuseum die besondere Geschichte von Tango und Bandoneon kurzweilig präsentiert, leider nur für die Dauer von vier Wochen.

Selbstverständlich zeigt die Sonderschau im neuen Deutschen Harmonikamuseum herrliche Bandoneons und Konzertinas; ein Großteil davon sind Leihgaben aus dem Tango- und Bandoneonmuseum Staufen im Breisgau (Sammlung Steinhart) und Schenkungen der Sammlung René Wehrle. (pm)