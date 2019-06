Liebe und Intrigen im „Burghotel Schlosshof“

„Guten Tag, Sie haben reserviert.“ So wurden die Gäste vergangenen Mittwoch bei der Premiere des Kunstspieltheaters zur Komödie „Burghotel Schlosshof – Kredit wird nicht gegeben“ im Kesselhaus begrüßt und an ihren Platz geführt. Eine Komödie, in der es um die Rettung des Schlosshotels geht und in der die Hotelgäste sogar ihr Liebesglück finden.

„Burghotel Schlosshof, Sie sprechen mit Helmwald Fröhlitsch“, begrüßte Manuel Steuer die Dame Zitzewitz (Daniela Musick) von der Finanz- und Bilanz-AG am Telefon. Das Hotel werfe keinen Gewinn mehr ab, ist dies weiterhin der Fall, „bauen wir ein modernes Einkaufszentrum“, so Zitzewitz. Nun hieß es ackern für die Hotelangestellten Pitrella Partinowa (Ulrika Bames) und Hannelore Prügelhausen (Angelika Witzke). Sie sollen den Gästen einen angenehmen Aufenthalt bieten, sodass am Ende schwarze Zahlen das Ergebnis sind. Doch die Finanz- und Bilanz-AG hat unter den Gästen einen Spion mitgeschickt. Wer ist dieser? Die Frage löste sich erst zum Schluss der Komödie auf.

Alessandro Faber de Castillo (Raffaele Lauro) war der erste Gast. Ein italienischer Frauenschwarm, der zunächst nicht bleiben wollte. Doch als Bella Stüberle, eine sichtlich reiche Dame – „ich bin nicht verheiratet“ – ins Hotel kam, war klar, dass De Castillo bleiben würde. Michaela Grauer passte als Gast eigentlich so gar nicht in die Runde. Während alle reich sind, auch die Gäste nach ihr – Elvira von Zickenmeyer und ihr Sohn Rüdiger – war unauffällig. Sie hatte das Verließ reserviert. „Das billigste Zimmer“, sagte Pitrella Partinova. Plötzlich sprangen die zwei Geister aus den Wänden. Einer schwärmte vom Kerker, von seiner einstigen Burg (Melanie Spengler), der andere benahm sich vornehm, zuvorkommend, aus gutem Hause.

Beeindruckende Kulissen

Für diese Wand haben die Kulissenbauer ganz Arbeit geleistet. Im Design „Burggemäuer“ schmückt sie die gesamte Bühne, davor ein altes Sofa mit Tisch und die Rezeption und Hotelbar. An dieser sitzen De Castillo und Sohn Rüdiger und unterhielten sich über Frauen. Beide hatten sie eine im Blick. De Castillo will Bella Stüberle erobern, Elvira von Zickenmeyer will, dass ihr Sohn reich heiratet. „Sie hat Verstand, Stil und Geld“, versuchte sie ihren Sohn zu überzeugen. Doch dieser war Feuer und Flamme für Michaela Grauer.

Unterdessen wollen die Hotelangestellten mit einem Wahrheitsserum herausfinden, wer der Spion ist. Doch der Versuch scheiterte.

Wer der Spion ist und ob es mit der Liebe zwischen Rüdiger und Michaela etwas wird, das kann das Publikum bis zum 22. Juni herausfinden. Eine Komödie, die hervorragend gespielt wird, die das Publikum köstlich unterhält und noch eine überraschende Wende bietet.