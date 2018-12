Die Kult-Band „Letzte Ausfahrt Trossingen“ gibt am 31. Dezember eines ihrer seltenen Gastspiele im Kesselhaus Trossingen. Los geht’s um 21.30 Uhr.

Aus London, aus Tromsø, aus Lissabon kommen zahlreiche ehemaligen Studenten der Musikhochschule Trossingen „back to the roots“ angereist um in ihrer traditionellen Big-Band-Plus-Besetzung das Kesselhaus zum Kochen zu bringen. Acht Sänger, mit dabei Anika Neipp, fünf Bläser, drei Schlagzeuger, unter ihnen Karl Koch, zwei Gitarristen, Bass und Keybord werden Funk-, Soul-, Blues- und Discoklassiker nicht nur covern. „Die Songs werden nach allen Regeln der Kunst zelebriert und zwar mit einer energetischen Wucht, die einen umhaut, mitreisst, und einfach nur abtanzen lässt, tanzen und tanzen bis das Neue Jahr kommt ...“, so die Ankündigung.