Letzte Amtszeit für TG-Vorsitzenden und Kassierer

Veränderungen im Vorstandsteam der TG Trossingen: Bei der Hauptversammlung am Freitag wählten die Mitglieder neue Turnratsmitglieder und Christina Kern als neue Schriftführerin. Vorsitzender Hermann-Josef Dahmen und Kassierer Robert Schuster machen zwar weiter, für beide soll es aber die letzte Amtszeit sein.

Dahmen wurde als Vorsitzender für eine weitere zweijährige Periode im Amt bestätigt. „Ich habe meiner Frau einmal versprochen, dass ich aufhöre, wenn die acht in Sicht ist. In zwei Jahren ist das soweit. Ich werde mein Versprechen einlösen“, kommentierte er.“ Zudem muss ich erkennen, dass die Biologie auch vor mir nicht halt macht. Das ist definitiv meine letzte Amtszeit“. Dasselbe brachte der amtierende und bestätigte Kassierer Robert Schuster zum Ausdruck: „Gemeinsam mit Sepp mache ich noch eine Periode, dann ist auch für mich Schluss.“

Die bisherige Schriftführerin Larissa Schuler hat schon seit einiger Zeit wichtige Aufgaben bei der HSG Baar übernommen. „Bereits seit einem halben Jahr hat Christina Kern ihre Aufgabe übernommen. Sie ist bereit, sich wählen zu lassen“, stellte der Vorsitzende die Kandidatin für dieses Amt vor. Sie wurde einstimmig gewählt.

Aus dem sechsköpfigen Turnrat schieden Carina Schmitz und Armin Messner aus. Matthias Dänel und Christoph Koch stellten sich für sie zur Wahl. „Das ist ja eine Wohltat“, freute sich Hermann-Josef Dahmen. Gemeinsam mit Nicole Messner, Diethelm Fritz, Markus Weh und Carsten Weil wurden sie einstimmig gewählt. Lothar Luedke und Christian Burgbacher wurden als Kassenprüfer im Amt bestätigt.

Suche nach Übungsleitern

Von erfolgreicher sportlicher Arbeit handelten die Berichte der Abteilungen, die der stellvertretende Vorsitzende Marc Schleicher zusammengefasst hatte. Die Abteilung Fechten freut sich über vier Neuzugänge und die Abteilung Volleyball befindet sich wieder in einem erfreulichen Aufbau. Die Herrenmannschaft hat in der Saison der Bezirkspokal gewonnen. Auch im Austausch mit der Partnerstadt Cluses macht die Volleyball-Abteilung sehr positiv von sich Reden. Aus den Berichten von Marc Schleicher war aber auch von der zum Teil Hände ringenden Suche nach Übungsleitern die Rede. Die erfolgreichen Sportler des Vereins wurden an diesem Abend geehrt (wir werden in einer der kommenden Ausgaben berichten).

Aus dem Bericht des Kassierers Robert Schuster ging hervor, dass die TG finanziell auf einem gesunden Fundament steht.

„Die TG ist mit über 1000 Mitgliedern der größte Verein in der Stadt. Mit den vielen Abteilungen sind sie schon fast ein Konzern“, sagte Bürgermeister Clemens Maier in seiner Ansprache. Dieser große Verein mit seinem vielfältigen Angebot habe einen großen Bedarf an Übungsleitern, brachte er auf den Punkt. Er lobte zudem das Engagement aller Vereinsmitglieder zum Wohle des Vereins.