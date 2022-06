Lesung mit Gertraud Schöpflin in Trossingen

Welche Liebe trägt durch alle Stürme? Darum geht es bei der Lesung der Autorin Gertraud Schöpflin aus ihrem Debütroman „Auf der anderen Seite des Sturms“. Ihren historischen Roman stellt sie am Freitag, 1. Juli, um 19. 30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Trossingen vor. Die Autorin ist in Trossingen aufgewachsen und hat hier das Gymnasium besucht, ihr Elternhaus steht in Schura. Das Bild des guten Hirten in der Schuraer Kirche hat sie in ihrer Jugend so beeindruckt, dass sie es in ihren Roman mit eingewoben hat.

Die Handlung spielt am Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin, Hamburg und Grünheide. Schauplätze des Geschehens sind außerdem China und das große Segelschiff, mit dem die Heldin, die junge Missionarswitwe Rebekka, und ihre beiden Kinder nach Deutschland reisen. In der Heimat wartet ein ihr unbekannter Pastor auf sie, der ihr einen Heiratsantrag per Brief gesendet hat. Doch unterwegs entwickelt Rebekka Gefühle für den Kapitän, der sie in einer Sturmnacht gerettet hat. Als sie in Berlin feststellt, dass die Begegnung mit ihm nicht folgenlos blieb, ist Rebekka gezwungen, eine Entscheidung zu treffen - und zwar möglichst schnell.

Das Buch ist im Frühjahr im Brunnen-Verlag erschienen und der erste Roman der Autorin, die inzwischen mit ihrem Mann und vier Söhnen in Böblingen, in der Nähe von Stuttgart lebt. Sie ist beruflich als Lehrerin an der Freien Evangelischen Schule in Böblingen tätig. Vor ihrem Lehramtsstudium war Gertraud Schöpflin Redakteurin bei einer Tageszeitung, ihre ersten journalistischen Erfahrungen sammelte sie bei der Trossinger Zeitung. Der Eintritt zur Lesung ist frei.