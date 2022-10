Leseperformance aus den Tagebüchern der Etty Hillesum

Die Schauspielerin Claudia Schwartz liest am Dienstag, 11. Oktober, aus den Tagebüchern der Etty Hillesum in der Stadtbücherei Trossingen. Los geht die Lesung um 19.30 Uhr und endet etwa 70 Minuten später mit einem Sektempfang und Trossinger Morgensupp’. Der Abend wird zudem von Shaul Bustan musikalisch begleitet.

Etty Hillesum fing im Alter von 27 Jahren an, Tagebuch zu schreiben. Ihr Tagebuch sei ein faszinierendes und bewegendes Zeugnis von einem Leben das von Verfolgung, Angst und Bedrohung, aber auch von Liebe, Solidarität und Gläubigkeit gekennzeichnet war, schreibt die Bücherei in der Ankündigung zur Veranstaltung. Etty Hillesum habe es abgelehnt zu hassen und erstaunliche Erfahrungen mit dem christlichen Glauben gemacht. Inmitten einer Zeit voller Grausamkeit und Vernichtung fand sie einen persönlichen Weg der Erfüllung. Geboren in eine jüdische Familie in den Niederlanden, wurde sie 1943 in Auschwitz-Birkenau ermordet.

Claudia Schwartz und ihren Mann Shaul Bustan waren schon 2019 mit ihrem Buch „Meschugge sind wir beide“ in den Räumen der Stadtbücherei Trossingen zu Gast. Das Team der Stadtbücherei freut sich, nun beide wieder begrüßen zu dürfen.