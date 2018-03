Leseförderung ist ein wichtiges Anliegen

Leise und beschaulich, so wirken im Klischee die meisten Büchereien. Ganz anders die Trossinger Bücherei. In lichtdurchfluteten, historischen Mauern hat die städtische Einrichtung ihr Domizil und Leiter Ralf Sorg und sein Team setzen viel daran, Kinder und Jugendliche zu begeistern. Da gibt es den Büchereiführerschein, Autorenlesungen, Ferienaktionen, den Lesenachmittag für Grundschüler und ganz besonders eins: Eine heimelige Atmosphäre.

„Vielleicht tut’s auch die Hälfte der Bücher?“, schlägt eine Mutter ihrem Sohn im Grundschulalter vor, als dieser gerade einen beeindruckenden Berg an Büchern und CDs zur Ausleihstation schleppt. Doch der Achtjährige ist von seiner Auswahl überzeugt: „Die brauche ich alle.“ Das Bücherei-Team freut so großes Interesse. Der Kinder- und Jugendbereich macht auch einen großen Teil des Gesamtangebots aus: 6100 Bücher der insgesamt 28 200 Medien in der Bücherei sind Kinder- und Jugendbücher.

„Wir haben im vergangenen Jahr 680 aktive Karten von Erwachsenen, 900 von Kindern gehabt“, sagt Ralf Sorg. Damit Erwachsene, Kinder und Jugendliche immer wieder die Bücherei besuchen, müsse das Angebot aktuell sein, so der Büchereileiter. „Es ist herausfordernd, die richtige Auswahl zu treffen. Welches Buch ist nur ein Hype und welches verleitet die Kinder dazu, die ganze Reihe zu lesen?“.

Ob die Jungen und Mädchen nun altbekannte Kinderbücher wie die von Astrid Lindgren lesen oder doch lieber den neusten Comic-Roman verschlingen, das macht für Ralf Sorg keinen großen Unterschied. „Jedes Buch, das gelesen wird, freut uns.“

Daran, dass jedes Kind die Stadtbücherei kennt, arbeiten auch Kindergärten und Schulen. Regelmäßig kommen ganze Schulklassen zu Besuch oder Kindergartengruppen nutzen die Möglichkeit eines Vorlesemorgens.

Über ihre große Schwester kam Tzu-Hsuan Chuang zum ersten Mal in die Bücherei. „Anfangs hatte ich eine Lieblingsreihe, die habe ich nach und nach ausgeliehen und gelesen“, erinnert sich die Gymnasiastin. Mittlerweile kommt sie regelmäßig in den Bau V und schmökert sich quer durch das Programm.

„Für die Grundschüler haben wir ein Mal im Monat den Vorlesenachmittag“, sagt Tamara Schütz, die sich in der Bücherei besonders um die Jugendförderung kümmert. Ehrenamtliche lesen dann in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Familienfreundliches Trossingen aus Kinderbüchern vor. Im Hochsommer, wenn in anderen Büchereien oft fast schon lähmende Leere herrscht, erlebt die Trossinger Einrichtung einen waren Besucher-ansturm. Die Aktion „Heiß auf Lesen“ spornt die Teilnehmer an, während der Sommerferien möglichst viele Bücher zu lesen. Für jedes gelesene Buch gibt es ein Los und am Ende eine große Abschlussparty mit Verlosung. Und damit niemand schummeln kann, müssen die Jungen und Mädchen für jedes Los erst mal Fragen aus dem jeweiligen Buch beantworten.

Um Kinder für Bücher zu begeistern, arbeitet Tamara Schütz gerne mit Bildern - sei es beim Vorlesetag für Kindergärten oder beim Welttag des Buches am 23. April, an dem sie erstmals ein Bilderbuchkino plant: „Dafür würde ich gerne Dias verwenden, das ist für die Kinder mal etwas ganz anderes und ein besonderer Reiz.“ Generell versucht sie, bei solchen Veranstaltungen nicht nur vorzulesen, sondern die Kinder mit einzubeziehen: „Ich frage dann zum Beispiel, ob sie eine Idee haben, wie die Geschichte weitergeht.“

Positive Erfahrungen macht sie mit Führungen für Grundschulklassen, bei denen die Kinder im Anschluss noch in den Regalen stöbern dürfen. „Es ist selten, dass ein Kind dann nicht auch gleich ein Buch ausleiht“, berichtet Tamara Schütz. „Vor zwei Wochen hatte ich eine Führung, nach der jedes der Kinder etwas ausgeliehen hat. Viele kommen dann auch wieder.“

Gerade entwirft sie ein Quiz für fünfte und sechste Klassen, das auf den Führungen aufbaut und den Kinder in Gruppenarbeit unter anderem beibringt, wie sie in der Bücherei recherchieren und wo sie welche Bücher finden können. „Später soll es das dann auch für Dritt- und Viertklässler geben“, so Schütz.

Doch auch die Erwachsenen will Ralf Sorg verstärkt für die Bücherei begeistern. Deshalb möchte er in loser Folge Gesprächsrunden in den Räumen im Bau V anbieten. Kürzlich drehte sich dabei alles um das Thema Informationsfreiheit. „30 Besucher sind gekommen und haben rege mitdiskutiert“, freut er sich über den Erfolg der ersten Veranstaltung. „Das waren auch nicht die klassischen Leser, die hier zum Stammpublikum gehören“, betont er und hofft, dass seine Strategie aufgeht: Die Bücherei zum Ort des Treffs und Austauschs für alle Alterklassen zu machen.

Ein Video zum Thema finden Sie unter https://bit.ly/2Ib4Y7s