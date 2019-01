Lernt bald keiner mehr Deutsch?

Bricht die Basis für den Austausch mit Trossingens Partnerstadt Cluses weg? Das Partnerschaftskomitee hat sich in seiner Sitzung am Donnerstagabend um den fehlenden Deutschunterricht in Cluses gesorgt.

Am College und Gymnasium Cluses fehlt derzeit ein Deutschlehrer, aktuell fällt dort der Deutschunterricht aus. Ein Schüleraustausch mit dem Gymnasium kann dieses Jahr deshalb nicht stattfinden. Das Partnerschaftskomitee sieht deshalb für die Zukunft den Austausch zwischen deutschen und französischen Schülern beider Städte gefährdet. Dabei sei dies die Basis für einen lebendigen Austausch der jungen Generationen beider Städte.

Thema war auch der vor Kurzem neu besiegelte Aachener Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich. Neue Ideen betreffen die Gründung eines Bürgerfonds der den Schüler- und Lehrlingsaustausch zwischen Trossingen und Cluses unterstützt. Derzeit ist das Komitee außerdem auf der Suche nach einer Unterkunft für einen 18-Jährigen aus einem Nachbarort von Cluses, der sich Ende Juli vier Wochen lang in Trossingen einbringen möchte, um sein Deutsch zu verbessern.

Das Komitee plant zudem, die Verbindungen mit dem Netzwerk International unter der Leitung von Lynn-Katrin Haug zu forcieren. Das Netzwerk fördert intentionale Begegnungen vor Ort und erleichtert jungen Menschen im Landkreis Tuttlingen den Zugang zu Auslandserfahrungen.

Viele Begegnungen stehen an

Überdies diskutierte das Partnerschaftskomitee unter der Leitung von Gérard Deleye das Jahresprogramm, das für alle Freunde des binationalen Austausches etwas bereit hält und dazu beiträgt, das freundschaftliche Verhältnis der beiden Städte weiter zu festigen. Im Programm tritt deutlich hervor, dass die Partnerschaft von den Begegnungen der Menschen beider Städte und der gegenseitigen Unterstützung lebt.

Ernst Burgbacher hat vor Kurzem einen Vortrag am College in Cluses gehalten, von dem er auch dem Komitee berichten wird. Vom 2. bis 4. März findet über Fasnet der traditionelle Ausflug des Schneelaufvereins Trossingen in die Partnerstadt statt. Während ein Cluser Austausch mit dem Gymnasium dieses Jahr nicht klappt, werden die Realschüler nach Frankreich fahren: Die Schule plant ab dem 1. Mai eine fünftägige Sprachreise nach Marignier.

Cluses veranstaltet am 18. und 19. Mai ein Harmonikafestival. Aus Trossingen nimmt Mundharmonika-Talent Patricia Messner mit einer Band teil.

Die Hauptversammlung des Komitees 2019 findet am letzten Septemberwochenende in Cluses statt. Mit von der Partie sind auch die Trossinger Bläserbuben, die beim ersten Cluser Oktoberfest auftreten werden.

An der 100-Jahr-Feier des Tennisclubs Trossingen nimmt auch eine kleine Delegation von Cluses teil. Auf Wunsch mehrerer Bürger ist für 2019 wieder eine Jedermann-Reise geplant, für die aber noch kein Termin feststeht. Dabei können auch Trossinger die Partnerstadt und deren Umgebung zwischen Genf und Chamonix kennenlernen, die sich nicht in einem Verein engagieren.