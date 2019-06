Leonardo-Brücke entscheidet über den Sieg

Die Klassen 9b und 9c des Gymnasiums Trossingen haben bei der Finalregionalfeier des Wettbewerbs „Mathematik ohne Grenzen“ starken Zusammenhalt und Durchhaltevermögen gezeigt, so eine Pressemitteilung. Die beiden Klassen hatten sich durch eine erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ für die Siegerfeier in der Neckarhalle in Oberndorf qualifiziert. Unter 175 teilnehmenden neunten Klassen des Regierungspräsidiums Freiburg belegte die 9c des Gymnasiums Trossingen den 5. Platz und die 9b den 9. Platz.

Am letzten Schultag vor den Pfingstferien stellten sich die Schüler in einem letzten, hochspannenden Wettbewerb den besten neunten und zehnten Klassen der Region. Begleitet wurden sie von den Lehrkräften Bühler, Körber und Huber. In einer laut Mitteilung ausgewählten Kleingruppe erhielten die Schüler zunächst die zu lösende Aufgabe. Nach einer Minute wurde diese für alle sichtbar auf einer Leinwand eingeblendet, sodass der Rest der Klasse mit Hilfe eines Kuriers die Kleingruppe unterstützen konnte. Bewertet wurden die Aufgaben nicht nur nach Richtigkeit, sondern auch nach Schnelligkeit, sodass Nervenkitzel garantiert war. Die Klasse 9c startete sofort durch, wohingegen die Klasse 9b erst im Laufe des Wettbewerbs einen umso steileren Aufstieg in der Rangliste vollbrachte.

Am Ende sollte die Leonardo-Brücke über den Sieg entscheiden. Der Bau einer solchen Brücke verlangt höchste Konzentration und Geduld. Immer wieder fielen die Brückenteile in sich zusammen. Die vier Baumeister der Klasse 9b ließen sich auch nach dreifachem Scheitern nicht davon abbringen, einen letzten Versuch zu starten. Die umstehenden Klassenkameraden verfolgten die Anstrengungen voller Aufregung. Bis zum Countdown war der letzte Stab geradeso verbaut, aber die Schüler wagten es erst in letzter Sekunde, ihre Konstruktion loszulassen. Die Leonardo-Brücke stand.

Die Auswertung der Ergebnisse ergab einen Gleichstand zwischen einer zehnten Klasse und der Klasse 9b, sodass die beiden Klassen in einem letzten Stechen gegeneinander antreten mussten, das die Klasse allerdings nicht für sich entscheiden konnte. Am Ende gelang es der Klasse 9c wiederholt den 5. Platz zu besetzen, die Klasse 9b gewann den Pokal für einen erfreulichen dritten Platz.