Leben ohne Zigarettenkippen

Eine von Zigarettenkippen befreite Umwelt hat sich die Trossinger AG Kippen/Umwelt auf die Fahne geschrieben. Aus diesem Anlass besuchten drei Vertreter der Gruppe jetzt die Bad Dürrheimer Projektgruppe „Kippenfrei - sei dabei!“. Auf besonderes Interesse bei den Trossingern stießen dabei Tennisballdosen, die durch Upcycling in Kippenbehälter verwandelt und in der Innenstadt aufgehängt waren, schreibt Mitinitiatorin Marianne Weitzmann in einer Pressemitteilung.

Nach ihren Aussagen hatte Miriam Steup von der Bad Dürrheimer Projektgruppe dazu die Idee. „Die Dosen sind perfekt geeignet, weil sie aus Metall sind und von Form und Farbe an eine Zigarette oder eine Kippe erinnern“, sagt Steup. Die in Bad Dürrheim mit Unterstützung der Stadt aufgehängten fünf Prototypen werden dort gut angenommen.

Auch für die Trossinger Abordnung ist so etwas in der Stadt gut vorstellbar. Ihre Erkenntnis: Leider ist oft der Boden übersät mit Kippen und anderem Müll. Und Abfall zieht weiteren Abfall an. Wo eine Kippe fällt, fällt auch die Hemmschwelle, und schnell liegt die nächste Kippe daneben. Anderer Müll kommt dazu – selbst wenn in Armeslänge ein Mülleimer steht.

Wenn Kippen auf dem Boden landen, hat das nach Angaben der Trossinger Kippen-Gegner verheerende Folgen für Mensch und Natur. Ein Giftcocktail aus Cadmium, Blei, Arsen, Formaldehyd, Benzol und anderen Chemikalien schädigt beim nächsten Regen die Bodenorganismen und die damit Umwelt.

Was nach Ansicht der Trossinger AG Kippen/Umwelt viele Menschen nicht wissen oder bewusst ignorieren: Das Papier von Zigarettenfiltern verrottet, leider nicht der Filter selbst. Der Filter besteht aus Zellulose-Acetat, einem Kunststoff. Dieser kann in der Natur nicht abgebaut werden. Er verschwindet zwar aus dem Blickfeld, zerfällt aber in Mikroplastikteile, die über Boden und Gewässer in die Nahrungskette gelangen - und so schließlich auf unserm Teller landen.

Der Appell der Trossinger Delegation an alle Raucherinnen und Raucher: Müll vermeiden oder wenigstens korrekt entsorgen. Kippen gehören in den Restmüll – nicht auf den Boden, weder auf Supermarktplätzen noch unter Ruhebänkchen in der Natur. Vielleicht stehen da wenigstens bald die upgecycelten Tennisballdosen nach dem Vorbild aus Bad Dürrheim.