Langjährige Lehrkraft an der Musikschule

Cornelia Haag unterrichtet mittlerweile seit 20 Jahren an der Musikschule Trossingen das Fach Blockflöte. Dafür wurde sie im Rahmen der Gesamtlehrerkonferenz vom Leitungsteam der Musikschule Trossingen geehrt. Auch nach ihrem Studium an der Musikhochschule Trossingen habe sie ihr Wissen und Können in zahlreichen Fortbildungen vertieft und erweitert, heißt es in einer Mitteilung dazu. Im Einzel- und Gruppenunterricht bringe sie Kindern und Erwachsenen Musik aus unterschiedlichsten Epochen auf der Blockflöte nahe.