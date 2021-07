Landwirte im Wettlauf mit der Zeit

An manchen Tagen, in jüngster Zeit sogar überwiegend an den Wochenenden, arbeiteten die Landwirte mit ihren Häckslern, Traktoren und Mähdreschern auf den Wiesen und Feldern oft bis in die späte Nacht hinein. Nicht jeder Einwohner hatte dafür Verständnis und fühlte sich in seiner Feierabend- und Wochenendruhe, wie auch in seiner Nachtruhe gestört. Ob dies so sein muss, ist dieser Tage Ortsvorsteher Wolfgang Schoch nachgegangen.

Bereits vor Jahren wurde mit den Landwirten eine Vereinbarung getroffen, wonach Mäharbeiten nicht später als 22 Uhr stattfinden und die Arbeiten an den Wochenenden soweit wie möglich reduziert werden sollen. Bislang hat die Vereinbarung gehalten, jedoch seit Wochen gingen bei Schoch mehr und mehr Beschwerden von Einwohnern ein, die vermuten lassen, dass die Landwirte sich schleichend aus der Abmachung aussteigen. Dem ist absolut nicht so, stellt Ortsvorsteher Wolfgang Schoch fest. Im Gegenteil: Den Landwirten in Schura ist die Regelung nach wie vor bewusst und sie versuchen, diese auch einzuhalten. Nur, in diesem Jahr läuft den Landwirten die Zeit davon. Nicht Corona ist die Ursache, das macht den Landwirten keine Probleme, sondern das regnerische, stürmische und unbestimmte Wetter verhagelt ihnen den ganzen Zeitplan. Für die Landwirtschaft ist dieses Jahr eine Katastrophe formulierte es einer der sieben Schuremer Landwirte drastisch. Der erste Schnitt konnte mit einer Verspätung von vier Wochen eingefahren werden, weil zuvor das Wetter nicht mitmachte. Die Wiesen und Äcker waren zu nass.

Bei manchen Landwirten fiel der erste Schnitt mit dem zweiten Schnitt zusammen, wodurch allein schon die Arbeitszeit länger als normal gedauert hat. In diesem Jahr konzentrierte sich bislang alles auf ganz wenige Zeitfenster, in denen die Landwirte raus gehen konnten. Und in diesem Jahr fielen diese Zeitfenster fast ausschließlich auf die Feiertage und die Wochenenden. Dies ärgerte auch die Landwirte selbst, denn an den Werktagen, wo sie hätten normal arbeiten können, konnten sie ihre Maschinen wetterbedingt nicht einsetzen. Auch deren Helfer waren nicht immer begeistert, überwiegend an den Wochenenden ihren Einsatz zu bringen. Die nächsten Tagen und Wochen versprechen auch keine Besserung, die Prognosen fallen eher düster aus.

Bis spät in die Nacht auf dem Feld

In rund einer Woche beginnt die Phase des dritten Schnitts und ab Mitte August sollte die Getreideernte eingefahren werden. Derzeit sind die Böden so stark durchnässt, dass der Einsatz von Maschinen kaum zu verantworten ist, was wiederum zu Verzögerungen führen wird. Für die Landwirte bedeutet dies einen Wettlauf mit der Zeit und der Hoffnung auf jedes nur sich bietende Zeitfenster, in dem sie ihre Wiesen und Felder abernten können, auch wenn es nur ein oder zwei Tage lang ist.

Dass sie dabei wiederum bis spät in die Nacht dran bleiben oder am sehr frühen Morgen mit denselben Geräuschpegeln für die Umgebung arbeiten müssen, ist ihnen schon jetzt bewusst. Aktuell wird auch das kommende Wochenende von den Landwirten voll ausgeschöpft werden müssen, vor allem dort, wo sie noch nicht fertig geworden sind. Daher hoffen sie auf Nachsicht der Anwohner. Ortsvorsteher Wolfgang Schoch ergänzt, dass in einer gut funktionierenden Gesellschaft gegenseitiges Verständnis unabdingbar sei. Er werde mit den Landwirten weiterhin im Gespräch bleiben um stets die bestmöglichen Lösungen für beide Seiten zu erwirken.