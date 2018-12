Landeszentrum präsentiert sich

Unter der Überschrift „Extended Reality“ hat das Landeszentrum Musik–Design–Performance der Trossinger Musikhochschule bei seinem jüngsten Ateliertag eine große Bandbreite der Gestaltungsmöglichkeiten und wissenschaftlichen Fragestellungen gezeigt. Es fanden Workshops, Projektpräsentationen, Performances, Vorträgen und Foren statt.

Die Sprecherin des Landeszentrums, Christina Zenk resümmiert: „Wir freuen uns, auf einen gelungenen zweiten Ateliertag blicken zu können. Das reichhaltige Angebot an Veranstaltungen wurde gut aufgenommen, das Konzert am Abend bildete einen gelungenen Abschluss.“

Auch der designierte Rektor der Trossinger Musikhochschule, Christian Fischer, nahm am Ateliertag teil und machte sich in zahlreichen persönlichen Gesprächen einen Eindruck von der lebendigen, interdisziplinären Arbeit des Landeszentrums. Das Themenspektrum reichte von „Zukunft Raumklang“, dem „Nachwuchspanel Digitalität“, Kurzfilmen aus der Nanyang Soundtrack Collaboration und dem interkulturellen Filmprojekt „Vom Klang der Bilder“, „Audiovisuelle Performance und Virtual Reality“ bis zu „Gedanken und Implikationen in einer digitalisierten Welt“ oder der Frage „Motivieren Apps zum Musizieren und Musik erfinden?“.

Das Landeszentrum mit seinem Ziel, ein Brückenbauer zwischen Musiktradition und einer zunehmend digitalisierten Welt zu sein, wird überregional wahrgenommen. N eben zahlreichen Musikschulleitern war auch der Bereich der schulischen Bildung gut vertreten: Der Erfolg der Vernetzung der Themen des Landeszentrums mit der außerschulischen und schulischen Aus- und Fortbildung von Lehrern, die Philipp Ahner initiierte hat, zeigte sich im Besuch von Klaus-Dieter Mayer, dem Leiter des Fachbereichs für Kulturelle Angelegenheiten am Landesinstitut für Schulsport Schulkunst und Schulmusik sowie von Wolfgang Feucht vom Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Rottweil.