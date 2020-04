Landeszentrum Musik-Design-Performance: Zukunft gesichert

Nach zehnmonatigen Verhandlungen haben sich das Land und die Hochschulen auf die Finanzierung der kommenden fünf Jahre bis 2025 verständigt. „Wir sind glücklich, dass mit der neuen Vereinbarung die erfolgreiche Arbeit des Landeszentrums Musik-Design-Performance fortgeführt werden kann und wir zusätzlich die Möglichkeit haben, neue Stellen zu schaffen“, freut sich der Rektor der Musikhochschule Trossingen, Christian Fischer, in einer Pressemitteilung.

„Die Vereinbarung ist ein klares Bekenntnis des Landes zu seinen Hochschulen“, betont Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Das Land wird deshalb auch bisher befristete Mittel in Höhe von 285 Millionen Euro für den Ausbau der Studienkapazitäten an den 45 staatlichen Hochschulen und fünf medizinischen Fakultäten in die Grundfinanzierung überführen und zudem die finanzielle Unterstützung bis 2025 durchschnittlich um 3,5 Prozent pro Jahr steigern, so die Mitteilung.

Für die Musikhochschule Trossingen bestehe damit „endlich die Gewissheit, dass der Bestand des Landeszentrums mit seinen sechs halben Professuren und dem Projektmanagement gesichert ist“. So könne die „erfolgreiche Arbeit innerhalb und außerhalb der Hochschule als Brückenbauer zwischen innovativen Ansätzen des digitalen Zeitalters für künstlerische Praxis, Forschung und Lehre auf der einen Seite und der Tradition künstlerischer Disziplinen auf der anderen nun fortgesetzt werden“. Zusätzlich erhalte die Musikhochschule die Möglichkeit, weitere unbefristete Stellen zu schaffen, „um einzelne Bereiche endlich solide aufstellen oder ausbauen zu können“.

Angesichts der Corona-Pandemie wählte das Land für die sonst übliche Vertragsunterzeichnung im Rahmen eines Festakts eine ungewöhnliche Form: Die Unterschriften von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und Finanzministerin Edith Sitzmann sowie den Hochschulleitungen erfolgten im elektronischen Umlaufverfahren.