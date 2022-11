L’Accordéon-Lesung mit Musik fand besten Anklang

Klein, aber fein und in jeder Beziehung gehaltvoll präsentierte sich die „Lesung mit Musik“ vor Kurzem im Deutschen Harmonikamuseum. Nach der launigen Begrüßung durch Museumsleiter Martin Häffner gestalteten die beiden Protagonisten Barbara Breithack (als Vorleserin) und Gérard Deleye (am Akkordeon) ein Programm, dessen Dreh- und Angelpunkt das französische Chanson bildete, heißt es in einem Bericht des Harmonikamuseums.

Zu den berühmten Kompositionen ebenso berühmter Interpreten gab es interessante Hintergrundinformationen, die der aus Nordfrankreich stammende Zeitzeuge (und Wahltrossinger) Gérard Deleye einstreute.

Allein schon die Rezitation, musikalische Live-Darbietung und Information zum ersten Chanson, „L’Accordéoniste“ war beeindruckend. 1940 von Michel Emer geschrieben, weltberühmt durch Edith Piaf, schildert das Lied das letztlich vergebliche Warten eines Mädchens auf den Liebsten, der so wunderbar den „Java“ auf dem Akkordeon spielt, aber nicht aus dem Krieg zurückkehrt. Auch die Texte der weiteren Chansons waren eher ernst als heiter, von Barbara Breithack vorgetragen und von Gérard Deleye auf dem Akkordeon gespielt. Selbstverständlich gehörte die Hymne „L’Accordéon“ (geschrieben von Serge Gainsbourg, bekannt durch Juiette Gréco) dazu.

Darüber hinaus erlebte das zahlreich erschienene Publikum folgende Chansons in Wort und Musik: Au son de l’accordéon / Beim Klang des akkordeons (von und mit Bourvil), Sou le ciel de Paris / Unter dem Himmel von Paris (geschrieben von Yves Montand), Le vieux leon / Der alte Löwe (von Georges Brassens) und zuletzt Vesoul (von Jacques Brel). Auch dieses letzte Stück spielte Deleye gewohnt meisterhaft, in Anlehnung an den berühmten Akkordeonist Marcel Azzola, der zur Begleitband von Jacques Brel gehörte und von diesem bei „Vesoul“ einst aufgefordert wurde „chauf Marcel, chauf“, also Gas zu geben und noch schneller zu spielen.

Selbstverständlich gab es die vom Publikum geforderte Zugabe. Doch zuvor erhielten die Rezitatorin und der Musiker jedoch noch Geschenke. Bei der Übergabe betonte Martin Häffner seinen Stolz auf die Ehrenamtlichen des Museums, gerade auch auf die beiden Protagonisten des Abends, die ihr Talent in den Dienst der Sache stellten.