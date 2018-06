Kurioser Bus-Streit eskaliert

„Körperverletzung und Beleidigung“ hat die Staatsanwaltschaft Rottweil einer 47-jährigen Trossingerin vorgeworfen und erteilte einen Strafbefehl über 750 Euro. Dagegen legte die Frau Widerspruch ein – mit Erfolg. Das Verfahren wurde schließlich gegen eine Geldauflage von 150 Euro eingestellt.

Am Donnerstag, 6. November 2014 gegen 15.45 Uhr hielt der von Aldingen kommende Bus am Maschke-Platz. Die Angeklagte stieg nicht ten aus, sondern ging vor zum Fahrer, um sich nach dessen Namen zu erkundigen. Soweit decken sich die Aussagen der Angeklagten und des geschädigten Busfahrers.

Beim Einsteigen in Aldingen soll der Fahrer die Frau „angeschnauzt“ haben: „Nicht noch einmal so eine Sauerei wie letztes Mal! Ab nach hinten!“ Während der Fahrt habe sie den Eindruck gehabt, der Fahrer würde mit einem anderen Passagier dauernd über sie reden und böse in den Spiegel schauen. „Ich war ziemlich wütend und habe ihn dann nach seinem Namen gefragt, um mich über ihn zu beschweren“, erklärte die Trossingerin am Montag in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Spaichingen. „Er sagte nur ‚raus jetzt!‘ und da bin ich kurz ausgerastet“.

Ja, sie habe ihn als Arschloch tituliert, das Wort „Drecksau“ habe sie jedoch definitiv nicht benutzt. Die Angeklagte gab auch zu, den Fahrer „mit der Hand so leicht geschlagen“ zu haben, bestritt jedoch, ihn an den Haaren gezogen zu haben. Sie wisse, dass ihr Verhalten falsch gewesen sei. Einen Grund für ihre Aggression sieht die Frau darin, dass ihre Ärztin sechs Tage zuvor die Dosis ihrer Medikamente halbiert habe.

Der Busfahrer habe nach dem Vorfall die Polizei gerufen und sie und die anderen rund zwanzig Passagiere –nur Schüler - im Bus eingesperrt. „Ich wusste, ich muss ruhig bleiben, damit die Kinder keine Angst bekommen“, erinnerte sie sich.

Der 62-jährige Busfahrer gab an, die Angeklagte sei ihm zwei Wochen vor der Tat auf derselben Strecke aufgefallen: „Sie saß in der zweiten Reihe und hat gegessen, was im Bus untersagt ist“. Bei einem kurzen Halt am Bahnhof habe er Essensreste und Servietten auf dem mit Mayonnaise und Ketschup verschmierten Sitz entdeckt.

Er habe sie vor einer erneuten Sitzverunreinigung gewarnt. Als sie ihn dann in Trossingen nach dem Namen fragte, habe er ihr gesagt, dass sie das nichts angehe. Daraufhin habe sie ihn beleidigt und ihm mit der Faust „eine gegen den Kopf verpasst, dass ich Sterne gesehen habe“.

Weitere Schläge habe er mit dem Ellenbogen abwehren können, sich dabei aber Prellungen und einen Kratzer zugezogen. „Ich war ja machtlos, im Sitzen. Und dann hebt sie mich an den Haaren!“, klagte er. Um weiteren Attacken zu entgehen, sei er dann an der Haltestelle in den hinteren Bereich des verschlossenen Busses gegangen, bis die Polizei kam.

Er habe mit den anderen Passagieren gesprochen und die älteste davon als Zeugin benannt. Doch die 17-Jährige konnte in der Verhandlung nicht viel beitragen, da sie im Bus einen Kopfhörer getragen habe und die Sache ja „lang her“ sei.

Die Angeklagte widersprach den Vorwürfen des Busfahrers vehement. Sie habe nie im Bus gevespert. Ihr Anwalt fragte den Fahrer, wie viele Gesichter er denn am Tag so sehe. Der Zeuge überlegte, meinte „500 oder so“. Doch eine Verwechslung sei ausgeschlossen. Er gehe zivilrechtlich gegen die Frau vor, sagte er, wollte aber seine Schmerzensgeldforderung nicht beziffern. Der Anwalt nannte die Summe: „1500 Euro“.

Die Angeklagte hat eine Vorstrafe wegen Diebstahls. Richter Thoma erkundigte sich bei der Staatsanwältin und dem Verteidiger nach den Chancen einer Einstellung. Nachdem die Angeklagte ihre klamme Finanzlage offengelegt hatte, schlug die Staatsanwältin eine Geldauflage von 150 Euro vor. Die im Saal anwesende erwachsene Tochter der 47-Jährigen sagte zu, das Geld vorzuschießen. Der Strafbefehl über 30 Tagessätze ist somit hinfällig. „Doch beim nächsten Mal fahren wir volles Programm“, warnte die Staatsanwältin die Trossingerin vor einem erneuten Ausrasten.