Kunst und Kommerz im Einklang

Das Projekt TroArt – Kunst bewegt – ist am Donnerstagabend mit einem Opening im Kulturspeicher des Klavierhauses Hermann im Beisein vieler Teilnehmer und Gäste eröffnet worden. Dieses neue Projekt ist aus der Zusammenarbeit des Trossinger Kunstvereins und dem Trossinger Einzelhandel entstanden.

24 regionale Künstler stellen in 14 Fachgeschäften bis zum 28. Juni ihre Werke aus. „Mit Aktionen wie TroArt versucht die Werbegemeinschaft das Image der Stadt voranzubringen“, betonte Alexander Keller, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Trossingenactiv, bei der Eröffnung. „Einmal über den Tellerrand hinauszuschauen tut uns Händlern sicher auch gut“. Gerade das Unerwartete in Form von Bildern, Skulpturen oder Fotografien zu finden, mache diese Aktion spannend, so Keller. Verbunden mit der TroArt ist ein passendes Gewinnspiel mit dem Hauptpreis, einer Kunstreise. In einem extra herausgegeben Booklet, das in den Geschäften ausliegt, gibt es ausführliche Informationen über Trossingenactiv und die ausstellenden Künstler. Alexander Keller dankte Gerhard Messner für die spontane Idee zum gemeinsamen Projekt. Er wies darauf hin, dass die Werbegemeinschaft dieses Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, die TroArt – neben einer Aktion im Herbst – auch ein Jubiläums-Highlight darstellt.

Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Ausschuss der Werbegemeinschaft habe die Idee der TroArt Gestalt angenommen, betonte der Vorsitzende des Trossinger Kunstvereins, Gerhard Messner, beim Opening. Er bedankte sich für das gelungene Miteinander im Namen des Kunstvereins. Die Künstler präsentieren ihre Exponate in Geschäftsräumen, Schaufenstern, an Wandflächen und auf Podesten; dies sei eine besondere Herausforderung gewesen. Rund 200 Exponate in einer großen Palette mit verschiedenen Techniken und Themen sind zu sehen: Aquarelle, Werke mit Ölkreide auf Papier, Fotografien, Fotopainting, Skulpturen aus verschiedenen Werkstoffen wie Stein, Pappe und Metall, beziehungsweise Edelmetall – abstrakte wie realistische Themen in zwei, beziehungsweise drei Dimensionen.

50 Jahre Werbegemeinschaft

„Die besten Geschenke macht man sich selber“, meinte Trossingens Bürgermeister Clemens Maier schmunzelnd und gratulierte der Werbegemeinschaft zum 50-Jährigen. Mit der Aktion TroArt werde nicht zuletzt auch sichergestellt, dass über Trossingen als Einkaufs- und Kunststadt geredet wird. Die Schönheit der Werke könne auf die Ware ausstrahlen.

Hausherr Anton Hermann hatte die Besucher willkommen geheißen, Steffen Wissmann und seine Tochter Loreen sorgten für Musik. Mit Kulinarik, Musik und anregenden Gesprächen klang das Opening aus. (sig)