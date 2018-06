Kunst erobert Trossinger Einzelhandel

Bis einschließlich Donnerstag, 28. Juni, gibt es unter dem Titel „troart – Kunst bewegt“ in 14 Trossinger Geschäften Werke von 24 Mitgliedern des Trossinger Kunstvereins zu sehen. Je nach vorhandener Ausstellungsfläche im jeweiligen Geschäft präsentieren ein, zwei oder drei Künstler ihre Arbeiten. Es handelt sich bei dieser Kunstpräsentation um eine Gemeinschaftsaktion der Werbegemeinschaft Trossingenactiv mit dem Kunstverein Trossingen e.V.

Begleitend zu dieser Ausstellung hat die Werbegemeinschaft Trossingenactiv ein 52-seitiges Booklet zusammengestellt, das bei den Mitgliedsfirmen von Trossingenactiv ausliegt. In dieser Broschüre werden die Künstler und ihre Arbeit vorgestellt und die Broschüre informiert, wessen Werke wo ausgestellt sind.

Außerdem sind die Anwesenheitszeiten der Künstler in den Geschäften aufgeführt. Wer interessiert ist, kann sich während der Ausstellungszeit mit jedem der Künstler unterhalten und kann sich anhand der Broschüre seinen „Trossinger Kunstfahrplan“ zusammenstellen. Selbstverständlich können die ausgestellten Werke auch erworben werden.

troart-Kunst-Quiz

Zu der Ausstellung gibt es von der Werbegemeinschaft Trossingenactiv ein troart-Kunst-Quiz, das sich auf die teilnehmenden Künstler und Geschäfte bezieht. Eine Teilnahmekarte mit 24 freien Feldern und ein Klebebogen mit 24 Aufklebern in der Größe einer Briefmarke liegen zusammen mit dem Booklet für die Kunden bereit. Die einzelnen Aufkleber zeigen Werke von allen 24 teilnehmenden Künstlern.

Die Aufkleber müssen in die zugehörigen Felder eingeklebt werden. Wer bei mindestens sieben Geschäften die Felder richtig beklebt hat, nimmt teil an der Verlosung von 15 Einkaufsgutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro. Diejenigen, die sämtliche Felder der Karte richtig beklebt haben, nehmen zusätzlich teil an einer zweiten Verlosung, bei der ein Gutschein für eine Kunstreise für zwei Personen im Wert von 750 Euro verlost wird. Der Gewinner darf sich eine Kunstreise seiner Wahl aus dem Angebot von Trossingenactiv-Mitglied Reisebüro Hutter aussuchen.