Kulturabend an der Löhrschule

Nach zwei Jahren Corona-Pause war es der Löhrschule endlich wieder möglich, einen Kulturabend zu veranstalten.

Der offizielle Teil wurde durch die beiden Moderatoren Jessica Sarkisjan und Andres Pop aus der Klasse 9b eröffnet. Die beiden führten den gesamten Abend charmant durch das Programm. Schulleiter Steffen Finsterle, der eine Begrüßungsrede hielt, präsentierte den gespannten Gästen sogleich noch den neugestalteten Imagefilm der Löhrschule. Dieser wurde in einem Schülerprojekt über die letzten Monate hin erstellt.

Im Anschluss daran gab es sogleich etwas auf die Ohren. Ivo Skerskans aus der Klasse 9a startete mit einem Gitarrensolo und die Schulband unter der Leitung von Klaus-Georg Fuchs schloss mit einer Komposition aus Chor und Instrumentalspiel daran an.

Hiernach durften sich die zahlreich erschienen Eltern, Geschwister, Freunde, darunter erfreulicherweise auch eine große Anzahl an ehemaligen Löhrschülern, an einem lustigen Tanz der Klasse 9b erfreuen. Die Tänzer und ihre Lehrerin, Tamara Wormsbecher, wurden mit tosendem Applaus von der Bühne verabschiedet und machten diese damit für Schülerinnen und Schüler aus der VKL-Klasse frei, die Weihnachtslieder aus der Ukraine und auch aus Deutschland vorbereitet hatten. Dieser Beitrag wurde in einem Kooperationsprojekt unter der Leitung der Klassenlehrerin Frau Olesja Tarasova und Studierenden der Musikhochschule Trossingen eingeübt.

Weihnachtlich ging es mit einer Kooperation der Klassen 7b und 5b, unter der Leitung von Frau Hanna Durda, weiter. Die 7b leitete in das Ensemble mit dem Lied „Jingle Bells“ auf der Mundharmonika ein, bevor beide Klassen ein weiteres Weihnachtslied performten und die 5b mit dem Lied „Dicke rote Kerzen“ endete.

Bevor Cosmin Tacu aus der Klasse 9b mit seiner Schwester Andreea aus Klasse 8a im Duett ein rumänisches Lied zum Besten gaben, zeigte der Schulleiter allen Anwesenden die erfolgreichen Werbeclips, die die 9. Klassen für den Metro-Wettbewerb des Gewerbevereis gedreht hatten.

Was darf bei einem Vorweihnachtsabend neben Gesang nicht fehlen? Richtig, ein Gedicht. Dies wurde von der Klasse 6b unter Regie von Sonja Minervini vorgetragen. Weiter ging es mit Pasquale Signorile und seinen Weihnachtsengeln, die ein Lied und einen Tanz vortrugen.

Zum Abschluss verzauberten die Klasse 5a mit ihrem Chor und die Klasse 6a mit einem Schneeflockentanz.