KSV Trossingen kann Ausfälle nicht kompensieren

Der KSV Trossingen hat in der Ringer-Landesliga beim ASV Schwäbisch-Hall/Wüstenrot 12:23 verloren. Trotz der Niederlage bleiben die Musikstädter in der Tabelle auf dem vierten Platz.

Die Gastgeber stellten ungeachtet der Schwierigkeiten in den vergangenen Kämpfen gegen die Trossinger eine starke Mannschaft. Der KSV Trossingen dagegen musste auf vier Punktegaranten verzichten und konnte nicht mithalten. Dennoch gaben sich die Trossinger nicht kampflos geschlagen. Besonders gut präsentierte sich Daniel Ehler. Nach nur 49 Sekunden und drei spektakulären Überwürfen gewann der Trossinger gegen Alexandr Sergeevic Griev durch technische Überlegenheit.

Die Trossinger richten nun ihr Augenmerk auf den Heimkampf am kommenden Samstag gegen den RSV Benningen II. Die RSV-Reserve steht nach einer schwachen Hinrunde überraschend gut da. Die Benninger mussten sich am Samstag dem Tabellenführer SC Korb auf der Matte 18:19 geschlagen geben, bekamen aber einen 40:0-Sieg zugesprochen. Die Korber waren nur mit acht Ringern angetreten. Der Kampf findet am Samstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr in der Kellenbachhalle in Schura statt.

Der Kampfverlauf, Trossingen zweitgenannt): 57 kg G: Alpay Yalcin (Schwäbisch Hall) kampflos Sieger. Stand 4:0. - 130 kg F: Dimitrij Domme - Andy Ruf 2:0 (PS 8:1). Stand 6:0. - 61 kg F: Sergej Fertig - Levent Sahin 0:4 (ÜG 16:0). Stand 6:4. - 98 kg G: Gerhard Wolf - Marvin Grosch 4:0 (SS 7:0). Stand 10:4. - 66 kg G: Mirco Daniel Rodemich - Sascha Grohs 3:0 (PS 9:0). Stand zur Halbzeit 13:4. - 86 kg F: Tim Schuhmacher - Alexander Kinzel 2:0 (PS 6:3). Stand 15:4. - 71 kg F: Thomas Fertig - Michael Selenko 4:0 (SS 4:0). Stand 19:4. - 80 kg G: Denis Fries - Philipp Tolsdorf 4:0 (ÜG 2:17). Stand 23:4. - 75 kg G: Aleksandr Sergeevic Girev - Daniel Ehler 0:4 (TU 0:15). Stand 23:8. - 75 kg F: Adrian Rubach (Trossingen) kampflos Sieger. Endstand 23:12. - Zuschauer: 75.