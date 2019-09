KSV Trossingen ist auch gegen Obereisesheim erfolgreich

Die Ringer des KSV Trossingen bleiben in der Erfolgsspur. Die Musikstädter feierten am Samstag in der Fritz-Kiehn-Halle in der Landeliga Württemberg gegen den VfL Obereisesheim einen 17:11-Erfolg. Es war der zweite Sieg im zweiten Kampf. Damit liegt der KSV in der Tabelle auf dem dritten Platz.

Tolle Kämpfe sahen die rund 100 Zuschauer in den Klassen bis 80 kg (F) und 86 kg (G). Philipp Tolsdorf legte nach einem 0:8-Rückstand seinen Gegner Valerij Scheibler mit einem spektakulären Hüftschwung auf die Schultern.

Armin Hainzl überraschte mit einer grandiosen Auftritt. Als er nach 55 Sekunden gegen Mario Vinci zu einem Schultersieg kam, würdigten die Zuschauer seine Leistung mit brausendem Applaus.

Die Kämpfe im Einzelnen, Trossingen zuerst genannt: 57 kg F: Dumitru Turcan (Trossingen) kampflos Sieger. Stand 4:0. - 130 kg G: Marvin Grosch – Markus Gückstock 1:0 (PS 3:2). Stand 5:0. - 61 kg G: Sayed Ali Hosseini – Eduard Steiger 2:0 (PS 6:0). Stand 7:0. – 98 kg F: Alexander Kinzel – Halil Meral 0:3 (PN 5:16). Stand 7:3. – 66 kg F: Michael Selenko – Octavian Erhan 0:4 (TU 0:16). Halbzeitstand 7:7. - 86 kg G: Philipp Tolsdorf – Valerij Scheibler 4:0 (SS beim Stand von 4:8). Stand 11:7. – 71 kg G: Sascha Grohs – Ilie-Viorel Winheim 0:2 (PN 1:5). Stand 11:9. - 80 kg F: Armin Hainzl – Mario Vinci 4:0 (SS beim Stand von 2:0). Stand 15:9. – 75 kg F: Adrian Rubach – Ion Cristian Surugiu 2:0 (PS 6:3). Stand 17:9. - 75 kg G: Daniel Ehler – David Weinberg 0:2 (PN 3:10). - Endstand 17:11. - Kampfrichter: Wjatscheslaw Rausch. - Zuschauer: 100.

Der KSV Trossingen ringt nun am 21. September beim ASV Möckmühl. Der nächster Heimkampf findet am 28. September um 19.30 Uhr in der Fritz-Kiehn-Halle gegen den TSV Meimsheim statt.