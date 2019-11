KSV Trossingen feiert in Meimsheim 21:15-Auswärtserfolg

Der Ringer-Landesligist KSV Trossingen hat den Auswärtskampf beim TSV Meimsheim 21:15 gewonnen. Damit verkürzten die Musikstädter den Rückstand auf den Tabellendritten VfL Obereisesheim auf einen Punkt.

Der TSV Meimsheim hatte sich mehr erhofft, da die Auswärts-Bilanz der Trossinger mit bis dato nur einem Sieg nicht gerade vielsprechend aussah. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung kam der KSV am Ende zu einem Sieg.

Sascha Grohs behielt gegen Louis Sigmund in einem packenden Duell nach 34 Punktewertungen am Ende mit 22:12-Wertungspunkten die Oberhand. Alexander Kinzel legte den Meimsheimer Punktegarant Elia Jeremia Löw nach zwei Minuten durch einen Nackenhebel auf beide Schultern. Armin Hainzl überraschte seinen Gegner Luca Patrick Nawrath mit einer Beinschleuder und gewann nach nur 48 Sekunden vorzeitig durch einen Schultersieg.

Am kommenden Wochenende dürfen sich die Ringer des KSV Trossingen erholen. Im nächsten Auswärtskampf am Samstag, 30. November, tritt der KSV Trossingen bei der RG Schwäbisch-Hall an.

Die Ergebnisse (Trossingen zweitgenannt): 57 kg G: Nils Sigmund (Meimsheim) kampflos Sieger. Stand 4:0. - 130 kg F: Jascha Winkler - Marvin Grosch 0:4 (TU 5:20). Stand 4:4. - 61 kg F: Luca Leon Scholz - Levent Sahin 4:0 (TÜ 15:0). Stand 8:4. - 98 kg G: Jens Mack - Sascha Domrös 4:0 (TÜ 16:0). Stand 12:4. - 66 kg G: Louis Sigmund - Sascha Grohs 0:3 (PN 12:22). Stand zur Halbzeit 12:7. - 86 kg F: Elia Jeremia Löw - Alexander Kinzel 0:4 (SN 4:4). Stand 12:11. - 71 kg F: Luca Patrick Nawrath - Armin Hainzl 0:4 (SN 2:2). Stand 12:15. - 80 kg G: Daniel Seegräber - Roberto De Gaetano 3:0 (PS 10:0). Stand 15:15. - 75 kg G: Eugen Hogel - Daniel Ehler 0:2 (PN 3:8). Stand 15:17. - 75 kg F: Adrian Rubach (Trossingen) kampflos Sieger. Endstand 15:21. - Zuschauer: 150.