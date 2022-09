KSV Trossingen feiert gelungenen Saisonauftakt

Der KSV Trossingen hat das Verbandsliga-Derby gegen den KSV Winzeln mit 17:12 gewonnen. Die Reservemannschaft konnte im ersten Kampf der Bezirksklasse gegen den StTV Singen ebenfalls mit 18:15 einen Sieg erringen. Neben dem sportlichen Erfolg freuten sich die Ringer und Funktionäre über einen neuen Zuschauerrekord: Rund 400 Zuschauer sorgten in der Fritz-Kiehn-Halle für Stimmung.

Der KSV Trossingen wusste um die Stärken des Viertplatzierten der Saison 2021/22 und versuchte, bestmöglich aufzustellen. So kamen alle Neuzugänge zu ihrem ersten Einsatz: Florin Gavrila (57kg), Maxim Mamulat (71 kg), Arne Jöhnk (75kg) und Artur Stang (86kg).

Etwas ungewohnt für Ringer und Zuschauer ist die variable Reihenfolge der Kämpfe. Diese wird in der Hinrunde dieser Saison erstmals bei der Waage ausgelost.

Bereits zur Pause führte der KSV Trossingen deutlich mit 11:1 Punkten. Spannend blieb es zur Freude der Zuschauer dennoch. Der KSV Winzeln holte bis zum letzten Kampf auf lediglich drei Punkte Rückstand auf (15:12). Im entscheidenden letzen Kampf konnten sich die Trossinger auf Publikumsliebling Daniel Ehler verlassen. In einem Duell auf Augenhöhe stellte er sein Können unter Beweis und bezwang den Gegner überraschend dominant mit 6:2 Punkten. Sein Siegeswille ab der ersten Sekunde an wurde von den Zuschauern mit lautstarker Unterstützung belohnt.

Ebenso hervorzuheben ist der Auftritt des Neuzugangs Maxim Mamulat. Er demonstrierte seine überragende Technik und legte den erfahrenen Winzelner Max Nguyen nach bereits 1:38 Minuten auf die Schultern.

Der nächste Heimkampf findet am Samstag, 17. September, um 19.30 Uhr in der Fritz-Kiehn-Halle statt. Im Vorkampf trifft die zweite Mannschaft auf den AV Sulgen II; gekämpft wird ebenfalls in der Fritz-Kiehn-Halle. Kampfbeginn ist um 18 Uhr.